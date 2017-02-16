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“Turizm ülkesinde yaşadığımızı fark etmeliyiz”

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“Turizm ülkesinde yaşadığımızı fark etmeliyiz”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, bu sabah Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’ni (KITOB) ziyaret ederek turizm hakkındaki politikalarını paylaştı ve önerileri dinledi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, “Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan insanların bir turizm ülkesinde yaşadıklarını fark etmesi, turizmle ilişki kurması ve turizmden gelir elde etmesi için politikalar üretilmesi gerektiğini” belirtti.

Erhürman, turizmin öncü sektör olarak lanse edildiğini fakat bu doğrultuda herhangi bir çalışma üretilmediğini savundu.

“GELİRİ ARTIRMALI VE ADİL BİÇİMDE PAYLAŞMALIYIZ”

Erhürman, turizmden elde edilecek gelirin artırılması ve daha adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi.

Parti olarak turizm konusuna büyük önem verdiklerinin altını çizen Erhürman, bir yandan beş yıldızlı otellerde konaklayan turistlerin otellerin dışına da çıkmasını sağlayacak, diğer yandan turizmi çeşitlendirecek ve on iki aya yayacak politikalar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

“TURİZMİ MERKEZE ALIP DİĞER SEKTÖRLERİ ETRAFINDA ÖRGÜTLEMELİYİZ”

Turizm konusunda uzun vadeli bir plan hazırlamaya çalıştıklarını söyleyen Erhürman, turizm sektörünü ekonomide merkeze alıp diğer sektörleri de bunun etrafında örgütlemek gerektiğini ifade etti.

“Girne ve Gazimağusa’nın turizm konusunda geri döndürülmesi çok zor zararlara uğratıldığını” savunan Erhürman, “Lefke ve Karpaz bu bölgelere oranla daha az zarar görmüş bölgeler. Bu bölgelerin de aynı zararlara uğratılmasını istemiyoruz. Girne ve Mağusa’yı da artık gözümüz gibi korumalı, planlamalı, daha fazla zarar görmelerine fırsat vermemeli, potansiyellerini doğru değerlendirmeliyiz” dedi.

Gastronomi turizmine de değinen Tufan Erhürman, bu konuda bir gastronomi haritası çıkarılması gerektiğini ve ülkeye gelen turistlerin bu haritalardan faydalanarak Kıbrıs’a özgü yemekleri, içkileri tatmaları gerektiğini vurguladı.

Ülkedeki doğal güzelliklerin, tarihi ve kültürel mirasın da turizmde gerektiği biçimde değerlendirilemediğini söyleyen Erhürman, “Bunların hepsi plan, proje işi. Güçlerimizi, deneyimlerimizi ve bilgilerimizi birleştirerek bir turizm ülkesi olmanın gereklerini hep birlikte yerine getirmeliyiz” dedi. 

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