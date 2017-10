Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu Gaziantep’te

Ataoğlu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 13. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, “Rumlar ne kadar katı hareket etmek isterse istesin, Kıbrıs'ın anahtarı kuzeyde” dedi.

Ataoğlu, “Rumların yapacağı her baskıya karşı, anahtar bizde olduğu sürece, biz her kapıyı açarız. Her kapıyı açtığımız zaman da onların duymuş olduğu rahatsızlık bize mutluluk getiriyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep’teki temasları çerçevesinde Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 13. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışına katılan ve burada bir konuşma yapan Ataoğlu, 1571 yılından beri Kıbrıs'ta yaşananları anımsatarak, ülkeyi korumak için çok mücadele verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini belirtti.

KKTC'nin turizm sektörü dışında eğitim ve sağlık konusunda da çok iddialı olduğunu aktaran Ataoğlu, "106 ülkeden 100 bin civarında öğrenciyi barındırıyoruz. Turizmin deniz ve kumdan ibaret olmadığını, onun dışında birçok alternatif imkanlara sahip bir ada olduğumuzun bilinmesini isterim" dedi.

“EĞİTİM VE TURİZMDE EN ÇOK PAYI ALDIĞIMIZ YER ANAVATAN”

Ataoğlu, geçen yıldan bu yana yurt dışında tanıtım çalışmaları yaptıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"KKTC'nin tanıtılması için çalışmalar yapıyoruz. İngiltere'ye, Azerbaycan'a ve İran'a yapmış olduğumuz tanıtımlardan payımızı aldık. Eğitim ve turizmde en çok payı aldığımız yer anavatan. Türkiye'nin her ilinde tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Ordu ile başladığımız tanıtım turumuzda turizm ve eğitim dışında inşaat, ticaret ve sanayi çalışmalarımızı da tanıtıyoruz. Gaziantep'te yaptığımız tanıtımdan sonra KKTC'ye ziyaretlerin arttığını gözlemledim. Kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek, ekonomimizin düzelmesi için biz bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

“YENİDEN YEŞİL ADA”

Anadolu'dan KKTC'ye uzanan su sayesinde önümüzdeki yıllarda yeniden "yeşil ada" olarak anılacaklarını vurgulayan Ataoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra 'yeşil ada' olarak bilinen bu ada, yakın zamanda yeniden aynı ismi taşıyacak. Cansuyu diye adlandırdığımız bu proje dünyada bir ilk. Güney tarafından 'bu projenin hayata geçirilemeyeceği' söylense de biz her şeye rağmen onlara bu sudan vermeyi teklif ediyoruz. 'İhtiyaçları olmadığını' söylediler. Rumlar ne kadar katı hareket etmek isterse istesin, Kıbrıs'ın anahtarı kuzeyde. Rumların yapacağı her baskıya karşı, anahtar bizde olduğu sürece, biz her kapıyı açarız. Her kapıyı açtığımız zaman da onların duymuş olduğu rahatsızlık bize mutluluk getiriyor."

Ataoğlu, Dünya Sağlık Konfederasyonu'na üye 54. ülke olduklarını belirterek, sağlık turizminde de iddialı olduklarını sözlerine ekledi.

ATAOĞLU, GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN'İ DE ZİYARET ETTİ

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Gaziantep Temsilcisi Arif Kurt da Ataoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilişkilerin artırılması temennisinde bulundu.

Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de ziyaret etti.

Ataoğlu, “Karşılıklı ilişkilerimizi turizm anlamında da güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Evi gibi gördüğü Gaziantep'e gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu vurgulayan Ataoğlu, "Daha önce de tanıtımlar için geldiğim Türkiye'de her zaman aynı değeri görüyoruz. Tanıtım yapmaya devam edeceğiz. Karşılıklı ilişkilerimizi turizm anlamında da güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

ŞAHİN

Fatma Şahin ise Türkiye’nin KKTC ile özellikle eğitim alanında çok ciddi bir bağı olduğunu kaydederek, tanıtım ve turizmle ilgili daha yoğun çalışmak gerektiğini belirtti.

Gaziantep’in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nden (UNESCO) "lezzet başkenti" onayını aldığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantep gurme ve gastronomi turizminde dünyada yükselen bir değer, bu ikisini birleştirdiğimiz zaman hem Kıbrıs'tan buraya hem de Gaziantep'ten oraya daha güçlü bir akım olacaktır. Ulaşım, kültürel ve sosyal anlamda ilişkilerimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Yeni dönemde konsolosluğun buraya gelmesi bir başlangıç olacak. Yerel yönetim öncülüğünde konfederasyon, federasyon ve derneklerle birlikte olacağız, bu işi daha da güçlendireceğiz."