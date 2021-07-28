Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu: “Manavgatlı Kardeşlerimize Geçmiş Olsun”

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, bugün öğle saatlerinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerleyen orman yangının daha fazla büyümeden kontrol alınması temennisinde bulundu.

Bakan Ataoğlu, yangın felaketinden etkilenen Manavgatlılara geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Bakan Ataoğlu’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını başladığını ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini üzülerek öğrendim.

Umarım yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınır ve büyük felaketlere yol açmaz.

Yaz aylarında yaşanan bu felaketler öncelikle ormanlarımızı ve doğamızı yok ederken, vatandaşlarımızı da mağdur ediyor.

Yangın felaketinden etkilenen Manavgatlı kardeşlerimize geçmiş olsun. Allah yardımcıları olsun.”