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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bu sabah saat 08:00’da Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek Belediye ile Bakanlığın işbirliğinde yürütülen çalışmalarla ilgili bir görüşme yaptı.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bu sabah saat 08:00’da Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek Belediye ile Bakanlığın işbirliğinde yürütülen çalışmalarla ilgili bir görüşme yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, zaman ayırarak Belediyeyi ziyaret eden Bakan Fikri Ataoğlu ile Belediye ile Bakanlık arasındaki çalışmaları gözden geçireceklerini, özellikle pandemi sürecinde turizmdeki hareketliliğin daralmasından sonra normalleşmeye giden yolda tekrardan çalışmaları gözden geçirme fırsatı bulduklarını söyledi. Gazimağusa’nın hem bir turizm hem de eski eserler yönünden önemli bir kent olmasından dolayı Bakan Fikri Ataoğlu’nun da görüşlerini alacaklarını, projeleri arasında Çevre Koruma Dairesi ile birlikte yürüttükleri Glapsides Sulak Alanı ve Çanakkale Gölet’inin çevre düzenleme projeleri, sur içinin canlandırılması çalışmaları olduğunu söyledi. Başkan İsmail Arter, bu gibi çalışmalar devam ederken, Othello Kalesi’nin pandemi döneminde açık alan olarak düzenlenip kullanıma sunulması, kapalı Maraş’ın açılımıyla ilgili turizm akışının hareketlendiği günlerde günde 500 ile 1000 arsındaki kişinin ziyaret ettiği kapalı Maraş güzergâhında Bakanlık ile nasıl bir ortak çalışma yapabileceklerini de konuşacaklarını belirtti. Başkan İsmail Arter, güneyden gelen insanların Maraş bölgesini ziyaretlerinde bilgilendirme yapılması ve turistlere yönelik yapabilecek uygulamalarla ilgili Bakan Fikri Ataoğlu’nun hem görüşlerini hem desteğini istediğini de aktararak, Bakan Ataoğlu’nun Belediyeye gelmesinin önemli olduğunu ifade etti ve teşekkür etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçmişte başlattıkları çalışmaların işbirliği içinde devam etmesiyle ilgili bir görüşme yapacaklarını, esnafın yüzünün gülmesi, müze ve ören yelerleri ve ayrıca çevreyle ilgili olan bölgelerin istedikleri noktaya taşınması ziyaretçi sayısının artırılması için başlattıkları çalışmalar olduğunu ifade ederek, ciddi ziyaretçi sayısına ulaşan turizmde değer bulacak olan kapalı Maraş konusunda da birlik beraberlik içinde yapacakları ciddi çalışmalarla bölgenin arzu edilen noktaya taşınacağından endişesi olmadığını söyledi. Gazimağusa Belediyesinin yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduğunu, birlik beraberlik içinde çalışmalarının devam edeceğinin, ekonomi, turizm ve esnafa yapılacak dokunuşun da önemine dikkat çeken Ataoğlu, belediyenin geçmiş çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür etti. Bakan Ataoğlu, Bakanlık olarak Gazimağusa’da bir yat limanı projelerinin olduğu, ciddi çalışmalarının olduğu konuyla ilgili ihaleye çıkarak kısa süre sonra Gazimağusa’da yeni bir yat limanının hayat bulacağını kaydederek, bunun Maraş açılımı ile birleşecek bir noktada olmasının da önemli olduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na kısa bir sunum yapıp yetki alacakları ve ihaleye çıkacaklarının bilgisini veren Ataoğlu,” sizinle birlikte buradan bunun müjdesini vermek istiyorum. Yat limanının projesi birlikte yapmış olduğumuz bir çalışmaydı geçen dönem. O bugüne nasip oldu, onun da hayırlara vesile olması temennimiz.” dedi. Bakanlık olarak Belediye ile ciddi çalışmalar içinde olduklarını ve bu çalışmaları sürdüreceklerini, eksik olan noktaların tamamlanması için de çalışmalarının olacağını ifade eden Bakan Ataoğlu, gailesinin her zaman ülke olduğunu, ülkeden sonra Mağusalı bir vekil olarak gailesinin Mağusa olduğunu söyledi. Tüm bu adımları atmak zorunda olduklarını, böylece herkesin mutlu ve mesut olacağını, bundan aynı ölçüde kendilerinin de mutlu olacağını ifade ederek, “önümüzdeki çalışmalarda hepimize kolay gelsin diyorum ve teşekkür ediyorum.” diye sözlerini noktaladı.(MHA)

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