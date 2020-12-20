Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Şehitler Haftası için mesaj yayınladı

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Şehitler Haftası için mesaj yayınladı:

Şehitlerimize sahip çıkmak ve onları anmak en kutsi görevlerimiz arasındadır.

Bugün huzur ve güven içerisinde yaşama imkanına sahip olduğumuz bu güzel ülkemizi canları pahasına mücadele edip bizlere bırakan şehitlerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmamalıyız.

Ülkemizin, topraklarının korunması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayılız.

Bu duygularla birlikte, birliğimiz ve beraberliğimiz uğruna mücadele veren, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan, tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.