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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Türkiye'deki yangınlar ile ilgili mesaj yayınladı

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Türkiye'deki yangınlar ile ilgili mesaj yayınladı
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Türkiye'deki yangınlar ile ilgili mesaj yayınladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dünkü Manavgat yangınında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ataoğlu ayrıca bugün Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan yangınla ilgili mesaj yayımladı.

 

Ataoğlu açıklamasında;

“Anavatan Türkiye’nin turizm cenneti yerlerinden bir bir kötü haber geliyor.

Dünkü Manavgat yangında hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı, yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Manavgat'ta süren yangını büyük bir endişeyle izlerken, şimdi de yine turizm şehri olan Marmaris'ten orman yangını haberlerini derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah yardımcınız olsun. Tüm Marmaris halkına ve Anavatan Türkiye’ye çok büyük geçmiş olsun.

Tüm dualarımız ormanların kahramanlarından gelecek güzel haberlerde.

Dileğim bu yangınların kısa sürede kontrol altına alınması ve yaraların hemen sarılması. Çok üzgünüm.” dedi.

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