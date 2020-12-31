Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 2020 yılının, tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid -19 pandemisinin yarattığı özellikle sağlık ve ekonomi alanındaki olumsuzluklar nedeniyle, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir yıl olduğuna dikkati çekerek, “2021 yılı, 2020 yılının tahribatının, hem sağlık hem de ekonomik anlamda giderilmesi için, hükümet adına yoğun ve meşakkatli geçecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Ataoğlu’nun mesajı şöyle;

“Tüm dünya ile birlikte, son yüz yılın en büyük salgını ile mücadele eden ülkemiz, hem sağlık hem de ekonomik açıdan zorluklarla geçen bir yılı geride bırakıyoruz.

Dünya ile birlikte, ülkemizin içinde bulunduğu pandemi ile mücadele süreci, her açıdan zor bir süreç olmuştur. Toplum sağlığı en ön planda tutularak, Covid-19 pandemisine karşı hükümet olarak ortaya koymuş olduğumuz tedbirler, elbette ki ekonomik açıdan büyük sıkıntılar meydana getirmiştir.

Hiç şüphe yok ki, pandeminin en fazla etkilediği sektörler arasında turizm sektörü ve turizm sektörünün desteklediği yan sektörler olmuştur.

Bulaşıcı hastalıklar ve özellikle pandemi ile mücadelede en etkili korunma yönteminin, ulusal ve uluslararası dolaşımın durdurulması zorunluluğu, turizm hareketlerinin kısıtlanmasına ve haliyle ülkemizde lokomotif sektör konumunda bulunan turizm sektörünün, olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştur.

Hükümetimiz, kısıtlı bütçe olanakları çerçevesinde, pandeminin yol açtığı olumsuzlukları bir nebze de olsa gidermek amacıyla, özellikle turizm sektörü başta olmak üzere, özel sektöre yönelik bazı adımlar atılmış olsa da, yaratılan tahribatın tamamıyle giderilmesi mümkün olmayacağı bir gerçektir. Bu gerçekle birlikte, ülkemiz, pandemi ile mücadele eden diğer dünya ülkelerine nazaran, çok daha iyi bir noktada olması, çok daha az bir kayıpla mücadeleye devam ediyor olması, en büyük teselli kaynağımızdır.

Ocak ayı içerisinde ülkemize gelecek olan Koronavirüs aşıları, pandemi mücadelesinde sona geldiğimizin işaretidir.

Önümüzdeki yıl, özellikle turizm alanında pandemi dolayısıyla yaşanan tahribatın giderilmesi için, ülkemizin turizm alanında yakaladığı ivmenin yeniden hayata geçmesi için var gücümüzle çalışacağız.

Bu duygu ve düşünceler ışığında, pandeminin gölgesinde gireceğimiz yeni yılın, tüm halkımıza öncelikle sağlık getirmesini yürekten diliyorum.

Tüm halkımıza, pandemi süreci içerisinde uzak kalmak zorunda olduğumuz ve değerini uzak kalmak zorunda olduğumuz sürede hatırladığımız, dostluk, sıcak aile bağları ve insan odaklı, sağlıklı, sevgi ve hoşgörünün hakim olacağı bir yıl dilerim....