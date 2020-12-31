  • BIST 1.477
  • Altın 452,875
  • Dolar 7,4344
  • Euro 9,1307
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı

» »
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 2020 yılının, tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid -19 pandemisinin yarattığı özellikle sağlık ve ekonomi alanındaki olumsuzluklar nedeniyle, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir yıl olduğuna dikkati çekerek, “2021 yılı, 2020 yılının tahribatının, hem sağlık hem de ekonomik anlamda giderilmesi için, hükümet adına yoğun ve meşakkatli geçecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Ataoğlu’nun mesajı şöyle;

“Tüm dünya ile birlikte, son yüz yılın en büyük salgını ile mücadele eden ülkemiz, hem sağlık hem de ekonomik açıdan zorluklarla geçen bir yılı geride bırakıyoruz.

Dünya ile birlikte, ülkemizin içinde bulunduğu pandemi ile mücadele süreci, her açıdan zor bir süreç olmuştur. Toplum sağlığı en ön planda tutularak, Covid-19 pandemisine karşı hükümet olarak ortaya koymuş olduğumuz tedbirler, elbette ki ekonomik açıdan büyük sıkıntılar meydana getirmiştir.

Hiç şüphe yok ki, pandeminin en fazla etkilediği sektörler arasında turizm sektörü ve turizm sektörünün desteklediği yan sektörler olmuştur.

Bulaşıcı hastalıklar ve özellikle pandemi ile mücadelede en etkili korunma yönteminin, ulusal ve uluslararası dolaşımın durdurulması zorunluluğu, turizm hareketlerinin kısıtlanmasına ve haliyle  ülkemizde lokomotif sektör konumunda bulunan turizm sektörünün, olumsuz yönde etkilenmesine neden olmuştur.

Hükümetimiz, kısıtlı bütçe olanakları çerçevesinde, pandeminin yol açtığı olumsuzlukları bir nebze de olsa gidermek amacıyla, özellikle turizm sektörü başta olmak üzere, özel sektöre yönelik bazı adımlar atılmış  olsa da, yaratılan tahribatın tamamıyle giderilmesi mümkün olmayacağı bir gerçektir. Bu gerçekle birlikte, ülkemiz, pandemi ile mücadele eden diğer dünya ülkelerine nazaran, çok daha iyi bir noktada olması, çok daha az bir kayıpla mücadeleye devam ediyor olması, en büyük teselli kaynağımızdır.

Ocak ayı içerisinde ülkemize gelecek olan Koronavirüs aşıları, pandemi mücadelesinde sona geldiğimizin işaretidir.

Önümüzdeki yıl, özellikle turizm alanında pandemi dolayısıyla yaşanan tahribatın giderilmesi için, ülkemizin turizm alanında yakaladığı ivmenin yeniden hayata geçmesi için var gücümüzle çalışacağız.

Bu duygu ve düşünceler ışığında, pandeminin gölgesinde gireceğimiz yeni yılın, tüm halkımıza öncelikle sağlık getirmesini yürekten diliyorum.

Tüm halkımıza, pandemi süreci içerisinde uzak kalmak zorunda olduğumuz ve değerini uzak kalmak zorunda olduğumuz sürede hatırladığımız, dostluk, sıcak aile bağları ve insan odaklı, sağlıklı, sevgi ve hoşgörünün hakim olacağı bir yıl dilerim....

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Gün Poliste Tutuklu Kalacak31 Aralık 2020 Perşembe 12:48
  • Gece sokağa çıkma yasağı olan günlerde nöbetçi eczane hizmetleri sürecek31 Aralık 2020 Perşembe 12:40
  • PGM: Dikkat! Bu Akşamdan İtibaren Sokağa Çıkma Yasağı Başlıyor.31 Aralık 2020 Perşembe 12:39
  • Gazimağusa'da Sakin Ayhan UYGUN Hayatını Kaybetti31 Aralık 2020 Perşembe 12:16
  • Zorlu Töre: "2020 yılını geride bırakırken yaşanılan salgın hastalıktan korunmak için büyük çabalar serfedildi."31 Aralık 2020 Perşembe 12:05
  • Beyaz Saray’dan Maraş’taki Türk Faaliyetleriyle İlgili Mektup31 Aralık 2020 Perşembe 11:45
  • Tabipler Birliği, Pandemi Önlemlerinde Devamlılığın, Kurallara Uyulmasının Ve Denetimin Önemini Vurguladı31 Aralık 2020 Perşembe 11:40
  • Girne Belediiyesi Tarafından Yeni Yıl Nedeniyle Tedbirler Alındı31 Aralık 2020 Perşembe 11:21
  • Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Yeni Yılın Halka Sağlık, Mutluluk Ve Bol Bereket Getirmesi Diledi31 Aralık 2020 Perşembe 11:14
  • KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubayları Derneğinden Yeni Yıl Mesajı31 Aralık 2020 Perşembe 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti