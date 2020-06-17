Turizm ve Çevre Bakanı Üstel:“Anex’in KKTC’ye gelmesini sağlamak önemli bir görevdir. ayrıntılarda yapılan hatalar, benim sorumluluğumda değil”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Neşet Koçkar’ın tartışmalara konu olan ziyaretini değerlendirerek Anex firmasının KKTC ekonomisine kazandırılmasının büyük önem taşıdığını; bu ziyaretin gerçekleşmesi sırasında yapılan bürokratik hatalardan kendisinin sorumlu tutulamayacağını açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Haber Kıbrıs’ta programa katılarak soruları yanıtlayan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel şunları söyledi:

“İlgilendiğimiz insanların kim olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Anex firması, küresel ölçekte 6-7 milyon insanı turizm merkezlerine taşıyan bir firmadır. Türkiye’ye konaklandırdığı Rus turist sayısı 2 milyon; Güney Kıbrıs’ta ise 500 bin kadardır. Böyle bir firmanın en yetkili isimlerini, Kuzey Kıbrıs’a kazandırmanın, özellikle de salgın krizinden sonra ihtiyaç duyacağımız dış kaynak düşünüldüğü zaman ne kadar önemli olduğu ekonomi veya turizm ile ilgili olabilecek herkes tarafından anlaşılabilir bir şey olmalıdır.”

Koçkar ve ekibinin yurda girişi ve konaklaması sırasında muhaceret ve sağlık kurallarına uyulması gerektiğini; kimsenin bu kurallardan kaçmak talebinde bulunmadığını anlatan Üstel, “Sayın Neşet Koçkar’ın ekibinde kimlerin olduğu veya olacağı benim için elbette ikinci derece önemli bir husustur. Herkesin izlediği gibi gelenler arasında iki kardeşinin varlığı da herkesin dikkatini çekmiş olmalıdır. Turizm Bakanı olarak ben, söz konusu ihale ile ilgili şirket yetkililerinin KKTC’ye gelme talepleri olduğunun tarafıma iletilmesi üzerine konuyu önerge ile Bakanlar Kuruluna ilettim. Gerekli sağlık önlemlerinin alınması veya muhaceret işlemlerinin yapılması ilgili bakanlıkların sorumluluklarında olan konulardır. Bunlar benim görevim değildir; diğer bakan arkadaşlarımın görev alanlarına müdahale etmeyi de doğru bulmadım” şeklinde konuştu.



“Ekibin yurda girişinde gerekli işlemler yapılmamış veya gerekli sağlık önlemleri alınmamışsa bunun soruşturulmasına elbette itiraz edecek değilim ve bunun hesabının sorulmasını ben de isterim” diye konuşan Bakan Üstel, bu konuda yapılacak soruşturmaya destek olacağını belirtti.

Lapta’ya yapılacak marina yatırımının ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, bu ihalenin gelişimi ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Lapta Marina ihalesine katılan Kıbrıs Arenco firmasının ihaleden çekildiğini gösteren bir yazıyı 27 Şubat’ta Lapta Belediyesi’ne gönderdiği; Lapta Belediye Başkanı’nın ise 15 Mayıs’ta Koçkar’a ait olan Cyprus Delux Global Travel Ltd’e bir yazı göndererek projeye ilgilerinin devamını sağlamaya çalıştığı ve 26 Haziran 2020 tarihinde ihaleyi kazanan 1.şirketin süresinin dolacağı bildirilmişti. Bu durumda şirketin adamıza gelmeyi talep etmesinde daha doğal ne olabilir ki?

Yapılan tam da budur. Bu temas ve incelemeler yarıda kalmışsa bunun sorumlusu, bu gereksiz tartışmayı yapan veya gerekli muhaceret ve sağlık işlemlerini yapmayan ilgili bakanlıklardır.

Yaşanan olumsuzluklar varsa bunların faturasını Sayın Neşet Koçkar ve arkadaşlarına kesmeye çalışmak ise çok büyük bir hata olur. Onlar havalimanından çıkışımız şöyle olsun; konaklamamız böyle ayarlansın diye bir talepte de bulunmamışlardır. Biz, önce siyasiler olarak, sonra toplum olarak yaptığımız aleni tartışmalar ile bu insanları fazlası ile rencide ettiğimizin farkında mıyız? Hiçbir suçu olmayan insanları adeta linç ettik. Bu sağlıklı bir davranış değildir.”