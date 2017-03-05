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Turizm ve Çevre Bakanlığı, Berlin'de turizm fuarına katılıyor

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, Berlin'de turizm fuarına katılıyor
Turizm ve Çevre Bakanlığı, 8-12 Mart tarihleri arasında Berlin'de, 51’incisi gerçekleşecek dünyanın en büyük turizm buluşması olarak kabul edilen ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dünya Turizm Borsası olarak kabul edilen ITB Berlin Fuarı’na sektör temsilcileri ve üniversitelerle birlikte katılacak Turizm Bakanlığının bu yıl, Hol 3.2’deki 139 metrekarelik, Kuzey Kıbrıs kültürünü yansıtan Standında (stand No:115) turizm profesyonellerini ağırlayacak.

ATAOĞLU

Dünya turizmine ilişkin planlamaların son şeklini aldığı, trendlerin belirlendiği ve yılın nasıl geçeceğine ilişkin kanaatlerin oluştuğu ITB Berlin Fuarına iyi hazırlandıklarını belirten Bakan Ataoğlu, 5 kıtadan 187 ülkeyi bir araya getiren, dünyanın iş hacmi anlamında en büyük ve önemli Turizm Fuarı ITB kapsamında 2017 ve 18’e yönelik yeni anlaşmaların imzalanarak, Kuzey Kıbrıs’ın imajını güçlendirmeye yönelik olarak pek çok aktivitenin yapılacağını söyledi.

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