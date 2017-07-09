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Turizm ve Çevre Bakanlığı Gaziantep'te “KKTC'Yİ Tanıtım Şöleni” düzenledi

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Turizm ve Çevre Bakanlığı Gaziantep'te “KKTC'Yİ Tanıtım Şöleni” düzenledi
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün 18:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilen şölen Gaziantep Sanko Park Alışveriş Merkezi’nde yer aldı.

Etkinlikte KKTC'den çeşitli sektör temsilcileri standlar kurarak yerel ürünlerin tanıtımını yaparken, halka, magnet,tişört, hellim, pastelli, peksimet, Koop meyve suyu ikramı yapıldı; KKTC’yi tanıtıcı broşürler ile Kuzey Kıbrıs logolu t-shirtler dağıtıldı.

KKTC tanıtım şöleni kapsamında Gaziantep Belediyesi Halk Dansları ekibi folklor ve Anadolu Ateşi dans gösterisi sunuldu.

Ardından Gazimağusa Halk Dansları Derneği folklor gösterisi  yaptı ve KKTC'den Rötar grubu sahne aldı.

Etkinliğe katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gaziantep yöresi halkının etkinliğe ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, amaçlarının Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’de daha bilinir ve doğru tanıtılması olduğunu vurguladı.

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