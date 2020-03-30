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Turizm ve Çevre Bakanlığı ile bakanlığa bağlı dairelere ilişkin duyuru

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Turizm ve Çevre Bakanlığı ile bakanlığa bağlı dairelere ilişkin duyuru
Turizm ve Çevre Bakanlığı ile bakanlığa bağlı dairelere ilişkin duyuru

Turizm ve Çevre Bakanlığı ve bakanlığa bağlı daireler, koronavirüsle ilgili alınan tedbirler çerçevesinde halka sunduğu hizmetleri bazı numaralar üzerinden vermeye devam edecek.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ve bakanlığa bağlı daireler, Koronavirüsle ilgili alınan tedbirler çerçevesinde halka sunduğu hizmetleri bazı numaralar üzerinden vermeye devam edecek.

Yapılan açıklamada, Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı dairelere ilişkin şu numaralar paylaşıldı:

Turizm ve Çevre Bakanlığı: 0542 863 4969

Çevre ve Koruma Dairesi: 0539 109 5553

Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi: 0533 860 1653

Turizm Planlama Dairesi: 0533 863 2515 - 0542 851 7475,

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