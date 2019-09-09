Turizm ve Çevre Bakanlığı “Tour Natur” Turizm Fuarına katıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen “Tour Natur” turizm fuarına katıldı.

Bakanlık açıklamasına göre 6 – 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda KKTC standı bisiklet, yürüyüş ve dağcılık turizmine özgü dizayn edildi ve yoğun ilgi gördü.

Fuara Bakanlığı temsilen Kuzey Kıbrıs Berlin Turizm Tanıtım Ofisi memuru Emrah Günen’in yanı sıra Kuzey Kıbrıs ve Almanya merkezli tur operatörleri de katıldı.

Fuarda, Almanca genel bilgi broşürü, Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden broşürü ve yürüyüş ve bisiklet yolları başta olmak üzere, özel ilgi turizmine yönelik broşürler dağıtıldı.