Turizm Ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nden uyarı

“Ülkemiz 1 Mart 2017 tarihinden itibaren toz fırtınasının etkisi altında bulunuyor”

Ülkemiz 1 Mart 2017 tarihinden itibaren toz fırtınasının etkisi altında bulunuyor. Çevre Koruma Dairesi Hava Kalitesi Ölçüm Ağından elde edilen sonuçlara göre son 24 saatte çapı 10 mikrometreden küçük olan partiküler madde konsantrasyonunun saatlik ortalaması;

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde 221 µg/m ³ ( mikrogram / metreküp), Gazimağusa’da 86 µg/m ³, Girne’de 218 µg/m ³ , Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da 164 µg/m ³ , Güzelyurtta 124 µg/m ³ , Teknecik’te 78 µg/m ³ , Kalecik’te 120 µg/m ³ ve Alevkayası’nda 90 µg/m ³ değerine kadar ulaşmıştır. Partiküler madde konsantrasyonu için tespit edilen günlük ortalama sınır değer olan 50 µg/m ³ değerinin aşılması beklenmektedir.

Solunabilen küçük boyuttaki partiküler maddelerin sağlığa olan olumsuz etkilerinden dolayı özellikle toza karşı hassasiyeti olan kişiler ile yaşlı ve çocukların bugünlerde zorunlu olmadan dışarıya çıkmamaları ve açık havada çalışmak zorunda olan kişilerin kendilerini koruyucu önlemleri almaları tavsiye edilmektedir.