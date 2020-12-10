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Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda devir teslim gerçekleştirildi...

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Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), kurulan koalisyon hükümetinin ardından, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda Bakanlık görev devir teslim gerçekleştirildi. 
Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda devir teslim gerçekleştirildi...

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), kurulan koalisyon hükümetinin ardından, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda Bakanlık görev devir teslim gerçekleştirildi. 

Turizm ve Çevre eski Bakanı Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini Fikri Ataoğlu’na teslim etti.

Turizm ve Çevre eski Bakanı Kutlu Evren, devir teslim töreninde yaptığı konuşmasında, görevi gönül rahatlığı içerisinde, daha önce de Turizm Bakanlığı görevinde bulunan Fikri Ataoğlu’na devredeceklerini belirtti.

Pandemi dolayısıyla ülkede en çok etkilenen sektörler arasında turizmin başta geldiğine vurgu papan Evren, Bakanlık personeli ile birlikte, sektörün pandemi süreci içerisinde ayakta kalabilmesi adına çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

“Gerek Covid desteği, gerek hibe programları gerekse de uzun zamandan beridir belirsiliğini koruyan teşvikler konsuunda çok yol kat ettik. Diğer taraftasn uzun zamandan beridir düğümlenmiş bir konu haline gelen Kumarcılar Hanı konusunda ciddi düzenlemelerle, şu an çalışır duruma getirdik” diyen Evren, TİKA’nın da desteği ile 8 noktada yürüyüş yollarının açıldığını belirtti.

Turizm ve Çevre eski Bakanı kutlu Evren, daha önce de başarılı bir Bakanlık deneyimine sahip olan Fikri Ataoğlu’na Turizm ve Çevre Bakanlığı görevini teslim edeceğinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, başarılar diledi.

Evren ayrıca, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevi süresince, birlikte çalışmalar gerçekleştirdiği gerek Bakanlık personeline gerekse de sektör temsilcilerine ve sektörün ilgili sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

Ataoğlu: "Birlik ve beraberlik içerisnde çalışacağız"

Devir teslim töreninde açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Ataoğlu, Koronavirüs süreci içerisinde turizmin aldığı darbelerinde tedavi edileceği ve hummalı bir çalışma içerisinde olunacağını aktardı.

“Süreç çok zorlu bir süreç olacaktır. Esas olan bu zorlu süreç ,içerisinde başarıyı elde etmektir” diyen Bakan Ataoğlu, “Bakanlık görevini aldığımız noktadan daha da ileriye taşımak için, el birliği ile çalışacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ayrıca İçişleri Bakanlığı görevine atanan Kutlu Evren’e yeni görevinde başarılar diledi.

 

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