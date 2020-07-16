Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda görevden alma ve göreve atamalar yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda yeni atamalar yapıldı.

Ünal Üstel’in Turizm Bakanlığı görevinden alınarak Kutlu Evren’in göreve atanmasıyla birlikte yapılan yeni atamalar şu şekilde:

Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü mevkiine Mehmet Kardan 16 Temmuz itibariyle atandı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Müdürü olarak görev yapan Osman Bora Çağakan görevden alınarak, yerine Hasibe Kusetoğlulları 16 Temmuz itibariyle atandı.

Öte yandan Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Salih Canseç görevden alındı; yerine Osman Bora Çağakan atandı.