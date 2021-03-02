Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürleri görevden alındı, yerlerine atamalar yapıldı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürleri görevden alındı, yerlerine atamalar yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelerle Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Pilli görevden alındı; yerine Nazım Ced atandı. Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Emirali Çobanoğlu da görevinden alındı ve bu görev üçlü kararameyle Elif Pekri’ye verildi.

Görevden alma ve atamalar bugünden itibaren geçerli oldu.