  • BIST 9353.08
  • Altın 2023.759
  • Dolar 31.0888
  • Euro 33.6977
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisi olacak

Turizm ve çevre konularında “Sivil Denetim Birimi” gündemde…

» »
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, turistlerin güvenliği için "Turizm Sivil Denetim Birimi" ve çevre kirliliğinin önlenmesi için "Çevre Sivil Denetim Birimi" kuracak.
Turizm ve çevre konularında “Sivil Denetim Birimi” gündemde…

Bakanlık, ülkedeki turizm potansiyelinin artış istatistiklerini dikkate alarak, turist sayısındaki artış ve buna bağlı olarak yaşanabilecek gerek turizm gerekse de çevre konularındaki olumsuzlukları önlemek ve aynı zamanda farkındalık yaratmak maksadı ile 2024 mali yılı bütçe kalemine koyduğu Turizm ve Çevre Sivil Denetim Birimi kalemi ile görev yapacak olan sivil denetçiler,  yerel yönetimler ile de koordineli olarak çalışacak.

BELEDİYELER İLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLECEK…

 

Konu ile ilgili olarak, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Belediyelerin, önümüzdeki hafta içerisinde toplantı gerçekleştirerek, Turizm ve Çevre Sivil Denetim Birimi ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak düzenleme konusunda fikir alışverişinde bulunulacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIB-TEK’ten borcu olan abonelere duyuru23 Şubat 2024 Cuma 14:27
  • KTAMS, İhtiyat Sandığında grev yaptı23 Şubat 2024 Cuma 14:12
  • KKTC'de Trafik Denetimlerinde 526 Sürücüye Yasal İşlem: 24 Araç Trafikten Men Edildi23 Şubat 2024 Cuma 12:19
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Yaşayan 10 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı23 Şubat 2024 Cuma 11:59
  • Lefkoşa'da Bina Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor23 Şubat 2024 Cuma 11:39
  • Karaoğlanoğlu'nda Kanunsuz Silah ve Mermi Bulundu: İki Kişi Tutuklandı23 Şubat 2024 Cuma 11:28
  • "Görevli polis memuruna çarpıp yaralamak kabul edilemez"23 Şubat 2024 Cuma 11:13
  • LTB ve SAT-DER İmzaladığı İşbirliği Protokolü İle Acil Durumlara Hazırlıklı23 Şubat 2024 Cuma 10:41
  • CTP ve AKEL Lefkoşa İlçeleri ortak etkinlik düzenledi23 Şubat 2024 Cuma 09:27
  • Karpaz’a bugün üç saat elektrik verilemeyecek23 Şubat 2024 Cuma 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti