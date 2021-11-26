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Turizm Ve Seyahat Acenteleri Birliği Ülkeye Girişlerin Kolaylaştırılmasını Bekliyor

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Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Hükümetten ülkeye girişleri kolaylaştıracak adımlar atmasını bekliyor.
Turizm Ve Seyahat Acenteleri Birliği Ülkeye Girişlerin Kolaylaştırılmasını Bekliyor

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Hükümetten ülkeye girişleri kolaylaştıracak adımlar atmasını bekliyor.

KITSAB Basın Sözcüsü Tolga Rahvancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik sorunlar konusunda Başbakan’ın gösterdiği duyarlılığı takdir ettiklerini, üzerinde durulması gereken en önemli konunun, turizm talebini canlandırmak ve yurtdışından girişleri kolaylaştırmak olduğunu kaydetti.

Rahvancıoğlu, “Birlik olarak ülkeye giriş koşulları hususunda alınması gerektiğini düşündüğümüz acil tedbirleri Sayın Sucuoğlu’na bildirmiş bulunuyoruz. Konu ile ilgili Sayın Başbakan ve ekibinin kısa sürede bir çözüm üretmesini umarız” dedi.

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