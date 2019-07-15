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Turizmci bayramda 9 gün tatil istiyor

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Tatil süresinin 5 gün ya da 9 gün olacağına yönelik belirsizlik var
Turizmci bayramda 9 gün tatil istiyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilininin, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 gün olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi. Ayık ayrıca, vatandaşın uygun fiyatlara tatil yapabilmesi ve planlaması açısından blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı, 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, bu bayram tatilinin de idari izinler açısından 9 güne çıkartılmasını bekliyor. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, bayrama yaklaşık bir ay kaldığına dikkat çekerek, bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılmasının geç kalınmış olsa da iyi olacağını kaydetti.

Kurban Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na göre kurban kesimi nedeniyle farklı olduğuna dikkat çeken Ayık, “Bu bayramda insanlar kurban da keseceği için memleketine gidecek, eş-dost ziyareti yapacak. Kurbanını kesmek gibi faaliyetlere ilk 4-5 gününü ayırabilir. Ardından tatile çıkabilir. Veya önce tatil sonra kurban kesme ve ziyaretler şeklinde tam tersini de planlayabilir" dedi.

"Blok tatiller yılbaşında açıklansın"

Blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini yıllardır söylediklerini belirten Ayık, “Bu tür blok tatil olabilecek tatil süreçleri yılbaşında belirlenmeli. Yılbaşında belirlenir ve duyurulursa insanlar daha rahat planlama ve son dakikaya kalmadan çok daha uygun fiyatlara tatil rezervasyonu imkanına sahip olacaktır. Ancak şimdi hem planlama hem de fiyatlar açısından tatil planı çok daha zorlaşıyor" diye konuştu.

Bu bayram tatilinde hem iç turizm hem de memleket, eş-dost ziyaretleri gibi aktiviteler açısından önemli hareketlilik beklediklerini de söyleyen Ayık, tatil süresinin 5 gün ya da 9 gün olacağına yönelik belirsizlik olduğunu kaydetti. Ayık, bayramın yurtdışı turizm açısından da yoğun bir döneme denk gelmesinin fiyatlar açısından insanların son dakika tatil planı yapmalarında zorluk teşkil ettiğini söyledi. (DHA)

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