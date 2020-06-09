  • BIST 109.637
  • Altın 369,533
  • Dolar 6,7798
  • Euro 7,6493
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Turizmciler KITSAB önderliğinde Başbakanlık önünde eylem düzenliyecek

» »
Turizmciler KITSAB önderliğinde Başbakanlık önünde eylem düzenliyecek
Turizmciler KITSAB önderliğinde Başbakanlık önünde eylem düzenliyecek

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) önderliğinde, Başbakanlık önünde “genel turizm eylemi” yapılacak.

KITSAB, “Lokomotifin Yolu Bitti” vurgusu ile eylem yapacaklarını duyurdu. KITSAB, bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği eylemin saat 09.00’da Başbakanlık önünde gerçekleştireceklerini bildirdi.

KITSAB, eylem ile ilgili yayınladığı videoda, “Haydi KITSAB, birliğine ve geleceğine sahip çık” diyerek, eyleme destek verilmesi çağrısında bulundu.

 
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar:“Ekonomik faaliyetlerin eskiye döneceğimize inanıyorum”08 Haziran 2020 Pazartesi 19:22
  • Bakan Atakan İle Kar-İş Heyeti Arasındaki Görüşmeden Netice Çıkmadı… Meclis Önündeki Eylem Devam Edecek08 Haziran 2020 Pazartesi 18:55
  • KKTC’de 52 gündür yeni koronavirüs vakası yok08 Haziran 2020 Pazartesi 18:11
  • Sağlık Bakanlığı: Bilim Kurulu Toplantısı’nda Geçişlerin 1 Temmuz’dan Önce Başlamasına Yönelik Bir Görüş Verilmedi08 Haziran 2020 Pazartesi 17:54
  • Kamusen’den Başsağlığı Mesajı08 Haziran 2020 Pazartesi 17:51
  • Tüketiciler Derneği, KITSAB’ın yapacağı eyleme destek belirtti08 Haziran 2020 Pazartesi 17:50
  • 12’nci Kuzey Kıbrıs rekabet edebilirlik raporu cuma günü açıklanıyor08 Haziran 2020 Pazartesi 17:23
  • Erhürman:1 Temmuz’dan sonra karantinasız açılmaya nasıl gidilecek?08 Haziran 2020 Pazartesi 17:21
  • Pilli:Girne'deki hastane 3-4 ay içinde tamamlanacak08 Haziran 2020 Pazartesi 17:18
  • Özersay :TC'nin o tarihteki durumuna bakılarak 1 Temmuz’da açılıp açılmayacağına karar verilecek08 Haziran 2020 Pazartesi 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti