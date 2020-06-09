Turizmciler KITSAB önderliğinde Başbakanlık önünde eylem düzenliyecek

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) önderliğinde, Başbakanlık önünde “genel turizm eylemi” yapılacak.
KITSAB, “Lokomotifin Yolu Bitti” vurgusu ile eylem yapacaklarını duyurdu. KITSAB, bugün Lefkoşa’da gerçekleştireceği eylemin saat 09.00’da Başbakanlık önünde gerçekleştireceklerini bildirdi.
KITSAB, eylem ile ilgili yayınladığı videoda, “Haydi KITSAB, birliğine ve geleceğine sahip çık” diyerek, eyleme destek verilmesi çağrısında bulundu.
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