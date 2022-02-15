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Turizmde Covid-19 Etkisi 2021’de de Sürdü

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Turizmde Covid-19 etkisi 2021’de de sürdü
Turizmde Covid-19 Etkisi 2021’de de Sürdü

Turizm Bakanlığı 2021 yılı verilerini açıkladı.

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Aralık 2021 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı geçen yıla göre yabancı turist bazında yüzde 51,3 oranında, geceleme oranı ise yüzde 64,7 oranında arttı.

Ancak rakamlar 2019 yılı Ocak-Aralık dönemine göre yabancı turist bazında konaklamada yüzde 69,3, gecelemede ise yüzde 73,3 oranında düşüşe işaret ediyor.

Ocak-Aralık döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 26,8 seviyesinde kaldı. 2020 yılında 12 aylık doluluk yüzde 17 oranında, 2019 yılında ise yüzde 49,1 oranında gerçekleşmişti.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2021 yılında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 337 bin 187 kişi olduğunu gösteriyor. Konaklayan kişi sayısına 64 bin 329 KKTC uyruklu da eklenince bu rakam 401 bin 516’ya çıkıyor.

Bakanlık verilerine göre 12 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 71,9 arttı ancak 2019 yılına göre yüzde 65,5 azaldı.

2021 yılında otellerde konaklayan 71 bin 276 üçüncü ülke uyruklu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı ancak 2019’a göre yüzde 78,4 düşüş gösterdi.

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