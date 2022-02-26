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Turizmde Korkulan Oldu: Rusya’dan Rezervasyon İptalleri Başladı

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Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası bazı Rus turistlerin az sayıda da olsa rezervasyonlarını iptal etmeye başladığını söyledi.
Turizmde Korkulan Oldu: Rusya’dan Rezervasyon İptalleri Başladı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Türk turizmcisine etkisi ortaya çıkmaya başladı.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Normalde bu dönemde rezervasyonlar çok zayıf gelir. Şimdi işgalin etkisiyle daha da zayıfladı. Günde 5 rezervasyon alırken 2 tane almaya başladık” dedi.

İşgal bitse de Ukrayna’da yaşanan insanlık dramı nedeniyle bu sezon bu pazarı kaybettiklerine işaret eden Bülbüloğlu, “Her şeyden önemlisi, Ukraynalıların can kaybının olmaması ve yaşanan dramın son bulması. Turizm açısından ise, Rus işgali yüzünden geçen yıl en çok turist gönderen üçüncü pazarımızı gözden çıkarmak zorunda kaldık. Bunun ekonomik kaybı ise en az 2 milyar dolar olur” diye konuştu.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ise, bazı Rus turistlerin az sayıda da olsa rezervasyonlarını iptal etmeye başladığını aktardı.

İşler, bu iptallerin Ukrayna’da akrabaları olan Ruslar tarafından yapıldığı ve mayıs ve haziran ağırlıklı rezervasyonlarda gerçekleştiği bilgisini verdi.

15 MART’TAN SONRA TAMAMEN NETLEŞECEK

Turizmcinin asıl korkusu ise, iki ülke arasındaki savaşın daha da uzaması halinde diğer pazarlardan da turist kaybı yaşanacak olması…

 

İşler, “Bu iş uzar ve başka oyuncular da dahil olursa işte o zaman tüm turizm pazarlarımız bu savaştan etkilenir. Böyle bir senaryoda da Türk turizminin toparlanması bir yıldan uzun zaman alır” diye konuştu.

Bülbüloğlu ise, Türk turizminin Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı kaybının başka hangi pazarlara sıçrayacağını, toplam kaybın ne olacağının 15 Mart’tan sonra tamamen netleşmeye başlayacağını aktardı.

İŞGALDEN ÖNCE CİDDİ ARTIŞ VARDI

ALTİD Başkanı Burhan Sili, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali öncesi iki ülkeden Türkiye’ye yapılan rezervasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse yüzde 100 artış olduğu bilgisini verdi.

Şu an Ukrayna tarafındaki akışın durduğunu, Rus tarafındaki rezervasyon akışının ise yavaşladığını, az sayıda da olsa iptaller yaşandığını anlatan Sili, “Ancak iki ülke arasındaki savaşın kısa sürede sağduyulu bir diplomasiyle çözüme kavuşması durumunda turizmdeki hasarın minimumda kalmasına yönelik umudumuz var” diye konuştu.

Geçen yıl Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 4.6 milyon turist ile Rusya olmuş; Rusya'nın Türkiye'ye gönderdiği ziyaretçi sayısı 2021'de yıllık bazda yüzde 120,5 artmıştı.

2021’de Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen üçüncü ülke ise Ukrayna olmuştu. Ukrayna'dan gelen turist sayısı 2021'de yıllık yüzde 106,4 artışla 2 milyonu aşmıştı.

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