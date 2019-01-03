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Turizmden 2013-2018 arasında 13 milyar 500 milyon euro gelir

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Rum tarafının 2013-2018 dönem içerisinde turizmden 13 milyar 500 milyon Euro gelir elde ettiği haber verildi.
Turizmden 2013-2018 arasında 13 milyar 500 milyon euro gelir

Rum tarafının 2013-2018 dönem içerisinde turizmden 13 milyar 500 milyon Euro gelir elde ettiği haber verildi.

Haravgi’nin Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı habere göre, 2013-2018 yıllarında turist gelişlerinde yüzde 63, turizmden edinilen gelirde de yüzde 30 artış kaydedildi. 2013’te 2 milyar Euro olan turizm geliri 2018’de 2 milyar 700 milyon Euro’ya ulaştı. Sözü edilen 6 yıllık dönem içerisinde gelen turist sayısı toplamda 18 milyon 200 bin, turizm geliri ise 13 milyar 500 milyon Euro oldu.

Bu arada Rum tarafında yeni kurulan Turizm Müsteşarlığı 4 milyon turist gelişi ve 2 milyar 2 milyon Euro’luk yıllık gelir ile dün resmen göreve başladı; Rum Turizm Örgütü (KOT) tarih oldu.

Müsteşarlığın göğüslemesi gereken büyük meydan okumalar bulunduğuna işaret ederek bunlardan birinin de döviz kurlarına bağımlılık olduğunu belirten gazete, bu sorunun, Brexit olarak anılan İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkması ve Euro ile Sterlin arasındaki kur dengesinin muhtemel revize edilmesiyle önümüzdeki aylarda daha da şiddetlenebileceğini yazdı.

Habere göre Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios dün, müsteşarlığın en önemli beş hedefini şu şekilde açıkladı: “Turizmle ilgili ulusal strateji belirlemek, sezonun uzatılması, marina ve tema parklar gibi büyük projeler için yatırımcı bulunması, tarımsal turizmin geliştirilmesi ve bütün turistik bölgelerin kalkındırılması.”

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