Yaz tatiline göre daha kısa süren bayram tatili için konaklamalar ortalama 3 gece 4 gün olacak şekilde planlanırken; kültür turlarında yurt içinde Kapadokya, Safranbolu ve İzmir çevresi öne çıkarken yurt dışında ise bu talepler Paris, Balkanlar ve İtalya’

Yaz tatiline göre daha kısa süren bayram tatili için konaklamalar ortalama 3 gece 4 gün olacak şekilde planlanırken; kültür turlarında yurt içinde Kapadokya, Safranbolu ve İzmir çevresi öne çıkarken yurt dışında ise bu talepler Paris, Balkanlar ve İtalya’da yoğunlaşıyor.

Turizme bayram dopingi

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından zor günler geçiren Türk turizm sektörü, Ramazan Bayramı’yla birlikte hareketlenecek. 17-21 Nisan arasındaki ikinci ara tatile denk gelen bayrama sayılı günler kala sektörde de yavaş yavaş hareketlenmeye başladı.

6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketi sonrası turizm sektörü tüm enerjisi ve önceliğini bölgeye destek üzerine yoğunlaştırırken, tüketici tarafında da erken rezervasyon taleplerinde düşüş yaşandı.

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla tüketici davranışları yavaş yavaş yine önceki hedeflenen değerlere döndü. 2023 Mart ayı talepleri 2022’nin üzerinde gerçekleşti. Ramazan Bayramı tatili için konaklama talepleri 20 Mart’a kadar stabil devam ederken, 20 Mart haftası itibari ile artışa geçerek 27 Mart haftası itibari ile de önceki dönemin 2 katına çıktı.

Rezervasyon oranı yüzde 80’e ulaştı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezi Antalya’da, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala turizm tesislerinde doluluk oranının yüzde 80’e yaklaştığı bildirildi.

Türkiye’nin gözde turizm destinasyonlarından Antalya’da 2023 sezonunda 16 milyonun üzerinde yabancı turist bekleniyor. Bugüne kadar 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Antalya’da, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala iç piyasada da ciddi hareketlilik yaşanıyor. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla iç pazardan rezervasyonlar artarken, bazı otellerin rezervasyonları yüzde 70’e yaklaştı. Turizme bayram dopingi

Tatil fiyatları yüzde 40 arttı

Antalya’da 4 kişilik bir ailenin ramazan bayramı için yapacağı tatil masrafı geçen yıla göre minimum 500 euro ile 1000 euro arasında arttığını söyleyen TÜGİAD Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Akman Balta, “Türkiye’de ramazan bayramı nedeniyle büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Ramazan bayramı tatilinin ve okul tatili ile birleşmesiyle yurtdışına tatile gidenlerin de artacağını düşünüyoruz. Geçen yıla göre yurtdışı tatili de yaklaşık 1000 euro artmış durumda. Kısaca 2023 yılı içerisinde 5 günlük tatilin fiyatı 25 bin lira ile 200 bin lira arasında değişiyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye dünyada yükselen yıldız

2023 yılının tüm dünyada tuzim sektörü için çıkış yılı olacağını söyleyen Şebnem Akman Balta, “Dünyada 1,5 milyar insanın seyahat etmesini bekliyoruz. Akdeniz destinasyonlarına baktığımızda İspanya’da yüzde 37’lik bir artış, İtalya’da ise her şehire ek vergi getirmesi ile rakamlarını artırmış durumda. Türkiye dünyada yükselen yıldız” diye konuştu.

3,5 milyonu aşkın kişi sağlık için Türkiye’ye geldi

Son 5 yılda 3 milyon 632 bin 423 kişi sağlık turizmi kapsamında hizmet almak üzere Türkiye’ye geldiğine vurgu yapılan bakanlık verilerine göre, sağlık turizminin son 5 yıllık cirosu ise 7 milyar 93 milyon 591 bin dolar olarak açıklandı.

Yıllara göre sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist sayısı ve sağlık hizmeti için ödedikleri rakamlar şöyle:

• 2018 yılında sağlık turizmi kapsamında ülkemizde 594 bin 851 hasta sağlık hizmeti almış 863 milyon 307 bin dolar gelir elde edildi.

• 2019 yılında 701 bin 46 hastaya sağlık hizmeti verilmiş 1 milyar 412 milyon 438 bin dolar gelir elde edildi.

• 2020 yılında 407 bin 423 hastaya hizmet verilmiş 1 milyar 164 milyon 779 bin dolar gelir elde edildi.

• 2021 yılında 670 bin 730 hastaya hizmet verilmiş 1 milyar 726 milyon 973 bin dolar gelir sağlandı.

• 2022 yılında ise 1 milyon 258 bin 382 kişiye sağlık hizmeti verilmiş olup 1 milyar 926 milyon 94 bin dolar gelir elde edilmiştir. 2022 yılında son 5 yılın rekoru kırıldı.