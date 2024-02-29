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Türk asıllı taksici Güney Kıbrıs'ta tutuklandı

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Rum polisinin, aracında tabanca bulundurduğu gerekçesiyle 34 yaşındaki Türk asıllı taksiciyi, geçtiğimiz gün Derinya sınır kapısında tutukladığı belirtildi.
Türk asıllı taksici Güney Kıbrıs'ta tutuklandı

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, polisin 34 yaşındaki Türk taksicinin Güney Kıbrıs’ta silah sattığı şüphesini de taşıdığını yazdı.

Gazete, polise son dönemlerde, taksi şoförü olarak KKTC’den Güney Kıbrıs’a sefer yapan bir şüphelinin, Güney Kıbrıs’ta belirli kişilere silah sattığına dair bilgilerin geldiğini yazdı.

Bu bilgiler ışığında polisin, geçtiğimiz salı, Derinya sınır kapısında, Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Türk asıllı kişinin kullandığı taksi aracını durduğunu yazan gazete, polisin, araçta yaptığı aramada saklı bir yerde, bir tabanca tespit ettiğini ve balistik inceleme için tabancaya el koyduğunu belirtti.  

Gazete taksi şoförünün, bir Kıbrıslı Türk ile evli olduğunu, KKTC’de yaşadığını ayrıca meslek icabı sık sık Güney Kıbrıs’a geçtiğini de yazdı.

Habere göre 34 yaşındaki Türk taksi şoförü dün hakkında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği “Mağusa Bölgesi Mahkemesine” çıkarıldı.

Haberde ayrıca Türk asıllı şoförün, şu ana kadar Rum güvenlik makamlarıyla iş birliği yapmadığı ve bu durumun sorgu sürecini zorlaştırdığı da ifade edildi.

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