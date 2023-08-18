Türk askeri BM barış gücü görevlisinin yüzüne yumruk attı iddiası!

Cyprus Mail'in edindiği bilgiye göre bir BM barış gücü görevlisi, Kıbrıslı Türk yetkililer tarafından Pile ve Arsos/Arçoz/Yiğitler köyleri arasındaki ara bölgede "izinsiz" olarak inşa edilen yolu engellemeye çalışırken yüzüne yumruk yedi.

Cyprus Mail'in edindiği bilgiye göre bir BM barış gücü görevlisi, Kıbrıslı Türk yetkililer tarafından Pile ve Arsos/Arçoz/Yiğitler köyleri arasındaki ara bölgede "izinsiz" olarak inşa edilen yolu engellemeye çalışırken yüzüne yumruk yedi.



Olayın ardından üç barış gücü görevlisi hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındı. Barış gücü askerlerinin uyruğu henüz bilinmiyor ancak Pile bölgesi BM'nin Slovak birliğinin sorumluluğunda olan "Sektör 4" kapsamına giriyor.



Toplamda 12 BM barış gücü görevlisi, görünüşe göre sivil giyimli Kıbrıslı Türk asker ve polisler tarafından ara bölgedeki mevzilerinden "şiddet kullanılarak" geri püskürtüldüğü öne sürüldü.



Ayrıca, yola erişimi engelleyen BM araçları traktörler tarafından sürüklenerek yoldan çıkarılırken, diğer araçlar da yoldan çıkmıştır. Şasilerinde hasar meydana gelen üç BM aracı şu anda yol kenarında kullanılamaz durumda olduğu belirtildi.

TARTIŞMA BAŞLADI

Tartışma, Kuzey'in 'dışişleri bakanlığının' Perşembe günü yolda "iyileştirmeler" yapma ve yolu halka açma niyetini açıklamasıyla başladığı belirtildi.

Şu anda iki köy arasında araba kullanmanın tek yolu Dikelya'daki İngiliz üssünden ve Pergama köyünden geçmek.



Bu açıklamanın ardından Unficyp planlardan "endişe duyduğunu" belirtmiş ve planları "izinsiz" olarak nitelendirmişti. Ayrıca Kıbrıslı Türk yetkililere "inşaat çalışmaları başlamadan önce [müzakere] çabalarını sürdürmeleri" çağrısında bulunmuştu.