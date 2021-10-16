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Türk askeri çekiliyor mu? Tatar: belirli sayıda kalmalı açıklaması yaptı!

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Tatar: Belirli sayıda Türk askerinin mutlaka Kıbrıs’ta kalması gerekiyor
Türk askeri çekiliyor mu? Tatar: belirli sayıda kalmalı açıklaması yaptı!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belirli sayıda Türk askerinin mutlaka Kıbrıs’ta kalması gerektiğini belirterek “Oynanan oyun Kıbrıs’tan tamamıyla askerlerin çekilmesi, askersizleştirilmesi ama bakıyoruz ki Güney’de silahlanmaya devam ediyorlar.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dernek binasını ziyaret etti. Tatar, burada yaptığı konuşmada, derneğin 37. kuruluş yıl dönümünde burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Türk askerinin kendilerinin baş tacı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün Ada’da uzun yıllar boyunca çok büyük mücadele verdiğini hatırlatan Tatar, Türkiye’nin, bu mücadelede her zaman yanlarında yer aldığını söyledi. Tatar, Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığını belirterek “Malum olduğu üzere artık federal anlayışta bir çözüm modelinin Kıbrıs’ta bir netice vermediğinin, dolayısıyla birtakım farklı oyunlar oynanmakta olduğunun bilinci içerisinde; anavatan Türkiye ile birlikte geliştirdiğimiz yeni siyaset var.

O da Kıbrıs’ta ancak yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşitliğe dayalı devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceğidir.” diye konuştu. Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz’de ulusal çıkarlarının ve milli menfaatlerinin korunması için Türkiye ile iş birliğinin daha da pekişmesi gerektiğini anlattıklarını aktaran Tatar, yeni nesle, Kıbrıs davasının önemini anlatmanın yapılabilecek en hayırlı işlerden olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta büyük mücadeleler verdiklerini, bağımsızlık içerisinde yaşamanın kendileri için büyük erdem olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu ifade eden Tatar, “Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan kaynaklarla KKTC’yi güçlendirmek ve buradaki ulusal çıkarları, menfaatleri korumak bize yakışandır.” dedi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının vefalı olduğunu belirterek “Bizim vazgeçilmez çizgilerimizden bir tanesi elbette, Türkiye’nin garantörlük hakkıdır, Kıbrıs’ta onun devamı şarttır. Bir tanesi de belirli sayıda Türk askerinin mutlaka Kıbrıs’ta kalması gerektiğini her vesileyle söylüyorum.

Oynanan oyun Kıbrıs’tan tamamıyla askerlerin çekilmesi, askersizleştirilmesi ama bakıyoruz ki Güney’de silahlanmaya devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı. Amaçlarının Türkiye’nin güvenliğini ve KKTC’nin bölgedeki refahını korumak olduğunu belirten Tatar, Türkiye ile kaderlerinin bir olduğunu kaydetti.

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