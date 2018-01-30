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Türk askeri konvoyuna Suriye'de saldırı iddiası

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Türk askeri konvoyuna Suriye'de saldırı iddiası
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'ye ait bir askeri konvoyun Halep yakınlarında rejime bağlı güçlerin saldırısına uğradığını bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdülrahman, rejim güçlerinin Türk ordusuna ait bir askeri konvoya Halep'in güney kırsalındaki El Eys kasabası civarında ateş açtığını belirtti.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Abdülrahman, "Suriye'ye giren en büyük konvoy" olarak tanımladığı konvoyda 100'den fazla askeri araç olduğunu söyledi.

Abdülrahman konvoyun, "bölgede bir karakol kurulması ve askeri varlığın artırılması" amacıyla El Eys'e gönderildiğini ifade etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi direktörü, konvoyun açılan ateş sonrası güzergâh değiştirmek zorunda kaldığını ve Halep'in batı kırsalındaki Kanatir'e yöneldiğini belirtti ancak olaya ilişkin başka detay vermedi.

Afrin operasyonu

Türkiye'nin askeri harekât düzenlediği Afrin'deki gelişmelerle ilgili de konuşan Abdülrahman, Türk jetleri ve topçu ateşi eşliğinde ilerleyen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin yeni bölgeler ele geçirdiğini belirtti.

"Afrin'in batısında geniş çaplı bir saldırı var. Türkiye destekli muhalifler; Süleyman Halil, Sati Uğaşi ve Ömer Uğaşi bölgelerini kontrol altına almayı başardı" diyen Abdülrahman, Türk güçleri ve muhaliflerin Zeytin Dalı Harekâtı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Burseya Dağı ve Türkiye sınırındaki 10 köyü ele geçirdiğini sözlerine ekledi.

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