Türk askerleri, İdlib’de Rus jetlerine ateş ediyor -Video

İdlib krizi nedeniyle Ankara-Moskova hattında diplomatik temaslardan henüz bir sonuç çıkmazken, sahada sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Suriye ordusunun ilerleyişini durdurmak için bölgeye yoğun askerî sevkiyatta bulunan Türkiye, bölgede Rus ve Suriye rejimine ait jetleri vuruyor.

Haaretz'de yer alan habere göre Rossiya 24 kanalında yayınlanan görüntülerde Türk askerlerinin bir Rus jetine ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde askerler, MANPADS adı verilen taşınabilir hava savunma sistemi kullanıyor.

O görüntüler şöyle:

Turkish soldiers firing a MANPADS against a Russian jet over Idlib in Syria yesterday, the missile missed the jet #Syria #Turkey #Russia pic.twitter.com/Ek3WvGgkW5 — CNW (@ConflictsW) February 21, 2020

Rossiya 24 kanalında yayınlanan bir raporda, Rus ve Suriye uçaklarının radikal cihatçıları durdurduğu belirtiliyor. Söz konusu raporda, Türk askerlerinin ve muhaliflerin aktif olarak taşınabilir hava savunma sistemleri kullandığına dikkat çekiliyor.

Haberde, Türk ordusunun desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) İdlib'deki Nairab kasabasını ele geçirdiği de ifade ediliyor.

Öte yandan Sputnik Türkiye muhabiri Hikmet Durgun, Rusya savaş uçaklarının stratejik önemdeki Serakib bölgesinde TSK destekli ÖSO güçlerine yoğun bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.

Rudaw'ın haberine göre Suriye ordusu yaklaşık üç hafta önce Serakib'i silahlı muhalif grupların elinden almayı başarmıştı. Ülkenin dört büyük kentini, Şam, Humus, Hama ve Halep'i birbirine bağlayan M5 ve Akdeniz kıyısındaki önemli liman kenti Lazkiye'ye giden M4 otoyolu Serakib üzerinde birbiriyle buluşuyor. Rejim açısından otoyolların geri alınması ülkenin ekonomisini yeniden canlandırmak açısından büyük önem taşıyor.

Suriye ordusu ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar M4 karayolunun altındaki güney bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Suriye ordusunun, Hama'nın batısındaki Sehil el Gab’a doğru ilerlediği belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) kaynakları Suriye ordusunun son üç günde 58 kasaba ve köyü ele geçirdiğini bildirdi. Suriye resmi ajansı SANA da Esad'a bağlı ordunun İdlib'in güney kırsalında ve kuzeybatı Hama'da yedi köyü kontrol ettiğini duyurdu.