Türk askerleri, İdlib’de Rus jetlerine ateş ediyor -Video

İdlib krizi nedeniyle Ankara-Moskova hattında diplomatik temaslardan henüz bir sonuç çıkmazken, sahada sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Suriye ordusunun ilerleyişini durdurmak için bölgeye yoğun askerî sevkiyatta bulunan Türkiye, bölgede Rus ve Suriye rejimine ait jetleri vuruyor.

Haaretz'de yer alan habere göre Rossiya 24 kanalında yayınlanan görüntülerde Türk askerlerinin bir Rus jetine ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde askerler, MANPADS adı verilen taşınabilir hava savunma sistemi kullanıyor.

O görüntüler şöyle:

Turkish soldiers firing a MANPADS against a Russian jet over Idlib in Syria yesterday, the missile missed the jet #Syria #Turkey #Russia pic.twitter.com/Ek3WvGgkW5