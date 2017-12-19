Türk Bankası Yenikent Şubesi hizmete girdi

Kuzey Kıbrıs’ın en köklü bankası olan Türk Bankası, 2017 yılında da teknoloji ve kurumsallaşma alanlarında yatırımlarına devam ederek Yenikent Şubesi ile hizmet vermeye başladı.

Lefkoşa’da Gönyeli Belediyesi Bulvarı’nda faaliyet göstermeye başlayan Türk Bankası Yenikent Şubesi, bölge halkına hızlı ve etkin bankacılık hizmetleri sunmak üzere projelendirilmiş modern tasarımı ile dikkat çekiyor.

Ortaköy’de bulunan şubesini değişen teknolojilere ve çağın gereklerine uygun olarak Yenikent Şubesi’ne taşıyan Türk Bankası, çok daha modern bir şube konsepti ile Yenikent’te ilişki bankacılığı hizmeti verecek. Yenilikçi ve çağdaş bankacılık ilkelerinden ödün vermeden gerek üst düzey müşteri hizmet kalitesi, gerekse finansal alanlarda yenilikler sunulmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Bankası, Yenikent Şubesi ile de müşteri ihtiyaçlarına en iyi çözümü sunmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili olarak bankadan yapılan açıklamada hızla gelişen bir bölge olan Yenikent’te hizmete giren yeni şubenin bölgenin kalkınması anlamında fayda sağlaması temennisinde bulunularak, bireysel ve kurumsal müşteriler için hizmet ağının geliştirilerek ihtiyaç duyulan lokasyonlarda yeni şube yatırımlarının devam edeceği ifade edildi. 116 yıldır toplumsal ve finansal anlamda hep öncü olma misyonunu benimseyen ve güçlü bir sermaye yapısına sahip olan Türk Bankası’nın KKTC, Türkiye ve İngiltere olmak üzere 3 ülkede toplam 40 şubesi bulunuyor.