Türk Bankası’nın 117. Genel Kurulu gerçekleşti

• Erhan Raif, Türk Bankası’nın yeni Genel Müdürü oluyor.

• Yeni dönem sloganımız “Dijital Bankacılık”.

Türk Bankası Ltd.’in “Yıllık Olağan Genel Kurul” ve “Olağanüstü Genel Kurul” toplantıları 26 Nisan 2018 Perşembe günü yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı İ. Hakan Börteçene’nin hissedarlara hitaben yaptığı açılış konuşması ile başlayan Genel Kurul, gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.



Yönetim Kurulu Raporu’nun oybirliği ile kabul edilmesinin ardından 31 Aralık 2017 tarihli “Banka ve Grup Bilançoları” ile 2017 yılına ait “Banka ve Grup Kâr ve Zarar Hesapları ve Bağımsız Denetim Raporu” okunarak oybirliği ile kabul edildi. Raporların onaylanmasını, yeni Yönetim Kurulu’nun seçimi izledi. Hakan Börteçene, C. Yenal Musannıf, Kıvanç Rıza, Yunus Rahmioğlu, Murat Arığ ve Melis Börteçene Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilirken, hizmet süresi dolan Nafi Türkoğlu ile Engin Arı’nın yerine Erhan Raif ve Sertaç Özinal oybirliği ile yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Börteçene: “2018 yılında Bankamızda üst yönetimde de bir bayrak değişimi yaşanmaktadır.”

Türk Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene, uzun yıllardır birçok başarılı çalışmaya liderlik etmiş bulunan Yunus Rahmioğlu’nun Genel Müdürlük görevini yine Banka’da uzun yıllardır çalışmakta olan Erhan Raif’e devredeceğini, bunun için Merkez Bankası nezdinde gerekli onay başvurusunun yapılacağını açıkladı. Yunus Rahmioğlu’nun görevine İştiraklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile devam edeceğini de belirten Börteçene, 2017 yılında Banka ve Grup’taki gelişmeler hakkında Genel Kurul’a bilgi verdi. 2017 yılının Grup genelinde yoğun ve başarılı bir yıl olduğunu ifade eden Börteçene, Türk Bankası’nın İngiltere’deki iştiraği Turkish Bank U.K.’in İngiltere’deki ödeme sistemlerine doğrudan üye olma stratejisi çerçevesinde, arka arkaya Faster Payments (FPS), Cheque & Clearing ve BACS sistemlerine 2017 yılında direkt üye olarak katıldığını ve böylelikle İngiltere’de faaliyet gösteren ülkenin ve dünyanın en önemli 300 bankası arasında bu ayrıcalığa sahip 20 bankadan biri olduğunu vurguladı.

Türk Bankası’nda hayata geçen yeni projeler hakkında da bilgiler veren Börteçene, 2017’de bir ilke imza atarak Kuzey Kıbrıs’ta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Dış Ticaret Geliştirme Programı (TFP) anlaşması imzalandığını, söz konusu anlaşma ile Banka’nın, EBRD’nin garantisi ile dış ticaret işlemlerini 800 aracı banka ile gerçekleştirme imkanına sahip olduğunu belirterek, EBRD ile söz konusu sözleşmenin imzalanmasının, Türk Bankası’na olan uluslararası güven ve itibarı teyit ettiğini vurguladı.

Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yürütülen bir sosyal sorumluluk projesine 2 yıldır Kıbrıs Üniversitelerinin de dahil olmasını sağladıklarını belirten Hakan Börteçene, bu çerçevede Türkiye’nin en kapsamlı sanal yatırım yarışması olan “Investimate 2018”e geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sponsor olduklarını, nitekim bu yıl da Türk Bankası’nın katkılarıyla Kuzey Kıbrıs’taki üniversite öğrencilerinin yarışmaya yoğun bir katılım gösterdiğini belirtti.

Rahmioğlu: “Huzur ile teslim ediyorum”

Yunus Rahmioğlu, 2017 yılında Banka’nın yeniden yapılanması, şube çalışma modellerinde yeni uygulamalar, müşteri hizmetlerinin kalitesini artırmak gibi konularda yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti. Rahmioğlu, Genel Müdürlük görevini uzun yıllardır birlikte çalıştıkları Erhan Raif’e devrederken, bu devri gönül rahatlığı ile gerçekleştirdiğini belirterek, görevi süresince verdikleri destekten ötürü Yönetim Kurulu’na, hissedarlara ve çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Raif: “Yeni bir dönem, Onur duyuyorum”

Erhan Raif, ülkenin en köklü bankasında Yönetim Kurulu üyeliğine ve Genel Müdür görevine seçilmekten dolayı duyduğu onuru ifade ederken, Yönetim Kurulu’na ve tüm hissedarlara teşekkürlerini iletti. 2018 ve bundan sonraki yıllar için Banka’nın başlamış ve alt yapısı tamamlanmak üzere olan Dijital Bankacılık’a dönüşüm projesinin Banka’nın yeni dönemine damgasını vuracağını belirtti. Bu çalışmalar sayesinde daha çağdaş, hızlı ve müşteri odaklı hizmet anlayışının bir üst seviyeye geçeceğini belirten Raif, bu yolda tüm Türk Bankası ailesi mensuplarına başarılar dilediğini ifade etti.

Türk Bankası sermayesi 86 milyon TL’ye yükseldi

Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, geçen yıl olduğu gibi sermaye artırımının da gerçekleştirildiği açıklandı. Türk Bankası, geçen yıl 82 milyon TL’ye çıkardığı yetkili sermayesini, oybirliğiyle alınan kararla 86 milyon TL’ye yükseltti.