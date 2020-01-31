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Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP Yunanistan milletvekili Ioannis Lagos hakkında 'Türk bayrağını alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.
Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos'un, AP'de Yunan Adaları'ndaki sığınmacıların durumuna ilişkin oturumda, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor, işte bu Türk bayrağı. Bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna son vermeliyiz" diyerek Türk bayrağını yırttığı hatırlatıldı. Açıklamada, Lagos hakkında, "Türk bayrağını alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, konuyla ilgili gece saatlerinde Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Gül, "Türk bayrağını alenen aşağılayan kişi, 1 ila 3 yıl arası hapisle cezalandırılır. Adli mercilerimiz Ioannis Lagos hakkında harekete geçmiştir. Irkçılık karşıtlığını her fırsatta ifade eden uluslararası toplumu, hukukun gereği için işbirliğine davet ediyoruz. Ayrıca Brüksel'de yaşayan vatandaşlarımızı da bu şovenist parlamenter hakkında yetkili makamlara suç duyurusunda bulunmaya, hukuki tepkilerini göstermeye davet ediyorum. Bayrağımıza hakaretin hem yurtdışında hem de ülkemizde soruşturulması yasal olarak mümkündür" ifadelerini kullandı.

Yunanistan da tepki gösterdi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Milli sembollere ve bu vakada da Türkiye'nin milli sembolüne yapılan saygısızlığı kınıyoruz" ifadesi kullanmıştı. Açıklamada, "Neonazizmin temsilcilerinin kabul edilemez eylemleri Yunan ve Avrupa geleneğinden uzaktır. Bu eylem, Yunan halkının parlamento dışı bıraktığı Altın Şafak partisinin kendisini tanıtmaya yönelik bir girişimidir" denildi.

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