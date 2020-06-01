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Türk bilim insanından koronavirüs aşısı açıklaması

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Türk bilim insanından koronavirüs aşısı açıklaması
Türk bilim insanından koronavirüs aşısı açıklaması

Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor.

Almanya'nın Mainz kentinde bulunan BioNTech araştırma şirketi sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs aşısının klinik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahin, geliştirdikleri aşının laboratuvar testlerinin tamamlandığını ve klinik testler için onay aldığını aktardı. 

İLK SONUÇLAR TEMMUZ BAŞINDA

Prof. Şahin, 23 Nisan'da klinik çalışmalar için aşıyı ABD ve Avrupa'da gönüllü insanlara uyguladıklarını belirterek, ilk sonuçları temmuz ayı başında almayı beklediklerini ifade etti. Şahin, hedeflerinin hem etkili bir aşı geliştirmek hem de yeterince aşı üreterek, dünya çapındaki ihtiyacı karşılamak olduğunu açıkladı.

"100 MİLYONLARCA KUTU ÜRETEBİLİRİZ"

Aşı geliştirme maliyetinin 1,2 ila 1,5 milyar euro arasında olduğunu ve Alman devletinin projeye finansal destek sağlamasını beklediklerini dile getiren Şahin, "Almanya, tarafından ekonomik destek sağlanırsa aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

Şahin, aşının seri üretime geçmesi durumunda birlikte çalıştıkları şirketlerin üretim kapasitesine değinerek, 100 milyonlarca kutu aşı üretebileceklerini aktardı.

Her ilacın bir yan etkisinin olduğunu belirten Prof. Şahin, "Biz de en az yan etkiyle aşıyı geliştirmeyi hedefliyoruz. Dünya genelinde koronavirüse karşı alınan önlemler konusunda devletler ve insanlar üzerine düşen görevi yerine getirdi. Şimdi Covid-19'a karşı bilim insanlarının aşıyı geliştirmesi gerekiyor bizde bunun için çalışıyoruz" dedi. 

Şahin, test sürecine dair ise şu bilgileri paylaştı: "Gönüllüleri işe alıyoruz ve önce farklı dozlardaki aşıların tolere edilebilirliğini belirliyoruz. İyi tolere edilen bir doz belirledikten sonra, yeterli aşı aktivitesi olup olmadığını kontrol ederiz. Bunlar, esas olarak tolere edilebilirlik ile ilgili bir faz aşı denemesinin yerleşik düzenlemeleridir. Güvenlik ağları var. Deneklere daha yüksek bir doz verilirse, 24 ile 48 saat boyunca tıbbi olarak izlenirler. Yeterli bir gözlem süresinden sonra, test denekleri için dozajın korunmasına, artırılmasına veya belki de azaltılmasına karar verilir."

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