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Türk bilim insanları COVID-19'un neden olduğu koku ve tat kaybını araştırdı

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Türk bilim insanlarının, COVID-19 testi pozitif çıkan hastalarda tat ve koku kaybını ortaya koyan çalışması, Amerika Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Akademisi yayın organında yayımlandı.
Türk bilim insanları COVID-19'un neden olduğu koku ve tat kaybını araştırdı

Doç. Dr. İbrahim Sayın, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ve Doç. Dr. Zahide Mine Yazıcı tarafından yürütülen çalışma, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi.

Çalışma, solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan ve COVID-19 tanısı alan hastalar üzerinde anket yöntemiyle yapıldı. Bulguların diğer solunum yolu enfeksiyonlarından farkını değerlendirmek için COVID-19 tanısı almayan hastalar da çalışmaya dahil edildi.

Toplam 128 hastanın değerlendirdiği çalışmada, koronavirüs tanısı alan hastalarda koku ve tat etkilenmesi yüzde 71,9 olarak belirlendi. Koronavirüs tanısı konmayan diğer solunum yolu enfeksiyonlarında ise bu oran yüzde 26,6 oldu.

Amerika Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Akademisi (AAO-HNS) yayın organında yayımlanan çalışmada, şu bilgiler yer aldı:

"Araştırma bulguları COVID-19 testi pozitif çıkan kişilerde koku ve tat kaybının yüksek oranda görüldüğünü göstermektedir. Tat ve koku kaybı yeni tip koronavirüs için potansiyel tarama semptomları olarak ortaya çıkmaktadır." 

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