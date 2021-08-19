Türk Bilim İnsanları Yerli ve Milli Antikor Test Kiti Geliştirdi

Türk bilim insanları vücuttaki antikor seviyesini 75 dakikada ölçebilen yerli test kiti geliştirdi. Yüzde 95 doğruluk oranı ile ölçüm yapabilen kit, seri üretime geçiş aşamasında.

İki üniversite işbirliği ile corona virüs ve aşılama sonrası vücuttaki antikor seviyesini kısa sürede ve yüzde 95'lik güvenilirlikle ölçebilen yerli test kiti geliştirildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yıldız, yardımcıları Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Cihat Uçar ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Faruk Dişli ile corona virüs salgınının önlenmesine katkıda bulunabilmek için çalışma yaptı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından "Bilimsel Araştırma Projesi" desteği alan ekip, kısa süre içerisinde daha önce de çeşitli hastalıklarda kullanılan ELISA tabanlı antikor test kiti geliştirdi.



Üretim aşamasına gelen test kiti, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yüzde 95'in üzerinde güvenirlik ve doğruluk onayı aldı.



ONAY ALAN İLK YERLİ TEST KİTİ

Çalışmaya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Yıldız, “Çalışmamız, Türkiye’de ELISA testi olarak olarak geçerlilik ve güvenlik çalışması bakımından onay alan ilk yerli test kitidir” diye ekledi.

Kitin aşı ve hastalık sonrası oluşan antikor düzeyini verdiğini söyleyen Yıldız, "Bir kişi aşılandıktan sonra antikor seviyesi ne kadar koruyor, ne zamana kadar koruyor, belli bir aşamada düşüyor mu, yeniden aşılama gerekir mi' gibi konularda fikir veriyor" dedi.

YABANCI KİTLERİN YERİNİ ALACAK

Piyasada şu anda iki çeşit test kitinin bulunduğunu söyleyen Yıldız, tamamen yerli olan “Quanticor’un” yabancı menşeli kitlerin yerini almasını hedefliyor.

75 DAKİKADA SONUÇ

Testin 75 dakikada sonuç verdiği bilgisini veren Yıldız, şöyle devam etti: "Orta çaplı bir şehrin tüm antikor testini bir iki haftada yapabiliriz. Bu test kitinin piyasaya sunulabilmesi için şirketleşmek gerekiyor. Biz de Teknopark'ta şirket kurduk. Bu şirket vasıtasıyla bunun satışa sunulabilmesi için çalışıyoruz."

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut da yerli ve milli bir test kiti üretmek için uzun süredir çalıştıklarını belirtti.