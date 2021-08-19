  • BIST 1.439,860
  • Altın 487,20
  • Dolar 8,5180
  • Euro 9,9450
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Türk Bilim İnsanları Yerli ve Milli Antikor Test Kiti Geliştirdi

»
Türk Bilim İnsanları Yerli ve Milli Antikor Test Kiti Geliştirdi
Türk Bilim İnsanları Yerli ve Milli Antikor Test Kiti Geliştirdi

Türk bilim insanları vücuttaki antikor seviyesini 75 dakikada ölçebilen yerli test kiti geliştirdi. Yüzde 95 doğruluk oranı ile ölçüm yapabilen kit, seri üretime geçiş aşamasında.

İki üniversite işbirliği ile corona virüs ve aşılama sonrası vücuttaki antikor seviyesini kısa sürede ve yüzde 95'lik güvenilirlikle ölçebilen yerli test kiti geliştirildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yıldız, yardımcıları Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Cihat Uçar ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Faruk Dişli ile corona virüs salgınının önlenmesine katkıda bulunabilmek için çalışma yaptı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından "Bilimsel Araştırma Projesi" desteği alan ekip, kısa süre içerisinde daha önce de çeşitli hastalıklarda kullanılan ELISA tabanlı antikor test kiti geliştirdi.

Üretim aşamasına gelen test kiti, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yüzde 95'in üzerinde güvenirlik ve doğruluk onayı aldı.

ONAY ALAN İLK YERLİ TEST KİTİ

Çalışmaya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Yıldız, “Çalışmamız, Türkiye’de ELISA testi olarak olarak geçerlilik ve güvenlik çalışması bakımından onay alan ilk yerli test kitidir” diye ekledi.

Kitin aşı ve hastalık sonrası oluşan antikor düzeyini verdiğini söyleyen Yıldız, "Bir kişi aşılandıktan sonra antikor seviyesi ne kadar koruyor, ne zamana kadar koruyor, belli bir aşamada düşüyor mu, yeniden aşılama gerekir mi' gibi konularda fikir veriyor" dedi.

YABANCI KİTLERİN YERİNİ ALACAK

Piyasada şu anda iki çeşit test kitinin bulunduğunu söyleyen Yıldız, tamamen yerli olan “Quanticor’un” yabancı menşeli kitlerin yerini almasını hedefliyor.

75 DAKİKADA SONUÇ

Testin 75 dakikada sonuç verdiği bilgisini veren Yıldız, şöyle devam etti: "Orta çaplı bir şehrin tüm antikor testini bir iki haftada yapabiliriz. Bu test kitinin piyasaya sunulabilmesi için şirketleşmek gerekiyor. Biz de Teknopark'ta şirket kurduk. Bu şirket vasıtasıyla bunun satışa sunulabilmesi için çalışıyoruz." 

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut da yerli ve milli bir test kiti üretmek için uzun süredir çalıştıklarını belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter’dan yanıltıcı içerik butonu19 Ağustos 2021 Perşembe 10:51
  • Dijitalin Kralı Yüzde 57’lik Oranla Sosyal Medya17 Ağustos 2021 Salı 21:00
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell ile İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi arasında iş birliği protokolü imzalandı17 Ağustos 2021 Salı 16:55
  • Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle anlaşan NASA'ya dava açtı17 Ağustos 2021 Salı 13:23
  • Facebook, Instagram'daki çıplaklık şifresini çözen bilim insanlarına savaş açtı16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:02
  • İlk akıllı telefon: Nokia 9000 Communicator piyasayı alt üst edeli 25 yıl oldu16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:31
  • Japon firmalardan karbonsuz teknolojilere yatırım16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:01
  • ABD'de Apple ve Google'ın uygulama mağazaları için yasa tasarısı15 Ağustos 2021 Pazar 15:32
  • İlk akıllı telefon: Nokia 9000 Communicator piyasayı alt üst edeli 25 yıl oldu15 Ağustos 2021 Pazar 12:09
  • Cambridge Üniversitesi, Demans (Bunama) Hastalığını Erkenden Tespit Edebilen Bir Yapay Zeka Geliştirdi10 Ağustos 2021 Salı 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti