Türk bilim insanlarından bir ilk: İntranazal aşının Faz 1 çalışmaları yakında başlayacak

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “İntranazal Covid aşısının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak” dedi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “İntranazal Covid aşısının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

“BioNTech ile 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapıldı”

Şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşının uygulandığına dikkat çeken Bakan Koca, şunları söyledi:

“Yurtdışından getirerek kullanıma aldığımız aşı, toplamda 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibariyle, 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye’de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır.”

BioNTech ile yeni anlaşma yapıldığını belirten Koca, şu bilgileri paylaştı:

“Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli BioNTech aşısı da sürece dahil oldu. 1,4 Milyon doz BioNTech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu, 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu BioNTech’in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak.

Kamuoyunda adı sık geçen Rus menşeli aşı Sputnik V’in gelişim süreçlerini yakından izledik. Sputnik’in tedariki için ilk görüşmelere başlanmıştır. Bu aşı, uygunluğunun kesinlik kazanmasına dönük test sürecinden sonra yaygın kullanıma alınabilecek.”

“Yerli aşıda nisan ayı sonunda Faz 3 aşamasına geçilecek”

Yerli aşı çalışmalarına da değinen Sağlık Bakanı Koca, nisan ayında Faz 3 çalışmalarına geçileceğini duyurdu:

“Yerli aşı çalışmalarımız, bu anlayışla, sonuca doğru önemli gelişmeler kat ediyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen İnaktif aşı Faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan’da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3 aşamasına geçilecek.

Bir diğer önemli gelişme şudur: Ülkemiz, bugün, VLP (Yani: Virus Like Particle) virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en İnovatif aşı adaylarından biridir.

Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var: Kısaca değinecek olursam, Faz 1 insan çalışmalarına başlayan bir İnaktif aşıyı, Faz 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka İnaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim.”

“İntranazal Covid aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak”

Türk bilim insanlarının bir ilki gerçekleştirdiğini, burundan sprey olarak aşı yapılabileceğini belirten Bakan Koca şöyle dedi:

“Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir: Çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır.

İntranazal Covid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek.”

Koronavirüsün aşılama tamamlandığında kontrol altına alınacağını söyleyen Koca, “100 Milyondan fazla doz aşının tamamı Mayıs sonuna kadar elimizde olacak. 50 Milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak” dedi.