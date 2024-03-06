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Türk-Bir Başkanı Güven Arıklı, Makedonya’da temaslarda bulundu

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Türk-Bir Başkanı Güven Arıklı, Makedonya temasları kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Türk-Bir Başkanı Güven Arıklı, Makedonya’da temaslarda bulundu

Makedonya İletişim ve Enformasyon Bakanı Naim Bayrami ile bir araya gelen Arıklı, her iki ülkenin bilgi ve haber alışverişinde daha çok işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Türk-Bir Başkanı Güven Arıklı, Makedonya’da Siyasi Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakanlığı Bakan Vekili Cabir Doko ile görüştü.

Arıklı, daha sonra sırasıyla Türk Hareket Partisi Genel Başkanı, Milletvekili Enes İbrahim, Milli Kurum Türk Tiyatrosu Müdürü Aylin Skoro, Türk Kültür Merkezi Müdürü Nebahat Rusid ile de biraraya geldi.

Arıklı Üsküp Devlet Radyosu’nda da Suna Kerim’e konuk olarak KKTC’yi anlattı.

Makedonya’da üniversite öğrencileri ve STK temsilcileri ile de bir araya geldi.

Görüşmelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yatırım olanaklarını, kültür, eğitim ve turizm faaliyetlerini anlatan Arıklı, her iki ülke arasında sivil toplum örgütlerinin köprü olması gerektiğini söyledi.

Balkan coğrafyasının uzun yıllar Türk hakimiyetinde kaldığını anımsatan Arıklı, Kıbrıs Türk halkı ile Balkan Türkleri arasında büyük benzerlikler olduğuna dikkat çekti.

Görüşmelerde iki ülkenin sivil toplum örgütleri ve kültürel etkinlikler noktasında işbirliğinin sağlanması ve eğitim köprüsünün oluşturulması konusunda mutabakata varıldı.

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