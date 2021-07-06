"TÜRK-BİR’den Türk Birliği’ne" Adlı Kitap Yayınlandı

Doç Dr. Güven Arıklı ve Saffet Alp Yılmaz tarafından hazırlanan “Türk-Bir’den Türk Birliği’ne” adlı kitap yayınlandı.
Kitap, 2016 yılından itibaren Türk-Bir tarafından yapılmış çalışmalardan oluşuyor.
Kitabın ilk bölümünde bakanlar, milletvekilleri ve Sivil Topluk Kuruluşları (STK) başkanlarının Türk-Bir hakkındaki görüşleri yer alıyor. Kitabın ikinci bölümünde ise Türk-Bir hakkında yayımlanan görüşlerin ve haberlerin bütünü yer alıyor.
2016’da Doç. Dr. Güven Arıklı tarafından kurulan Türk-Bir, ulusal ve uluslararası alanda konferans, çalıştay, sempozyum gibi etkinlikler düzenliyor.
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