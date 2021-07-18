Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Arıklı: “Barış ve Özgürlüğü Kutluyoruz”

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TBDD) Başkanı Güven Arıklı, 20 Temmuz 1974'te Mehmetçik’in Girne’de başlattığı çıkarma harekatı ile sağlanan huzur ve barış ortamının bozulmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Arıklı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs konusunda, Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri görmezden gelen anlayışların başarılı olma şansı olmadığını vurgulayarak, “TBDD olarak, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit olan askerlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, Türk dünyası ve Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz” dedi.