  • BIST 1.363,280
  • Altın 496,10
  • Dolar 8,5300
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Arıklı: “Barış ve Özgürlüğü Kutluyoruz”

» »
Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Arıklı: “Barış ve Özgürlüğü Kutluyoruz”
Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Arıklı: “Barış ve Özgürlüğü Kutluyoruz”

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TBDD) Başkanı Güven Arıklı, 20 Temmuz 1974'te Mehmetçik’in Girne’de başlattığı çıkarma harekatı ile sağlanan huzur ve barış ortamının bozulmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Arıklı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs konusunda, Türkiye ve Kıbrıslı Türkleri görmezden gelen anlayışların başarılı olma şansı olmadığını vurgulayarak, “TBDD olarak, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit olan askerlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, Türk dünyası ve Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okçuluk Vakfı ile Okçuluk Federasyonu Girne'de yürüyüş düzenledi18 Temmuz 2021 Pazar 10:47
  • Ani Ölüm..18 Temmuz 2021 Pazar 10:44
  • Polis Genel Müdürlüğü'nden Önemli Duyuru18 Temmuz 2021 Pazar 10:39
  • 100'ü yerel 131 pozitif vaka17 Temmuz 2021 Cumartesi 19:19
  • T.C.- KKTC olmadı "Kırmızı" ve "Beyaz" takım karşılaşacak, işte detaylar17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:48
  • Azerbaycan heyeti Maraş'ta17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:46
  • TDP ve CTP'nin Erdoğan boykotu dünya basınında yer buldu17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:44
  • İskele'de eczacı darp edildi!17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:15
  • Din İşleri Başkanı Atalay'ın görevi sona erdi17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:52
  • Dr. Dizdarlı: İki doz Sinovac'tan 3-6 ay sonra hatırlatma dozu yapılmalı mı?17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti