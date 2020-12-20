Türk Birliği Dayanışma Derneği'nden 21 Aralık Mesajı

Türk Birliği Dayanışma Derneği, gelecek nesillerin, "Kıbrıs Türk halkına yıllarca reva görülen insanlık dışı uygulamaları yok sayan zihniyetlere rağmen, aziz şehitleri ve onların kutsal mücadelelerini minnet ve şükranla hatırlayacaklarını" kaydetti.

Türk Birliği Dayanışma Derneği, gelecek nesillerin, "Kıbrıs Türk halkına yıllarca reva görülen insanlık dışı uygulamaları yok sayan zihniyetlere rağmen, aziz şehitleri ve onların kutsal mücadelelerini minnet ve şükranla hatırlayacaklarını" kaydetti.

Dernek, 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti: “Kanlı Noel ismiyle tarihe geçen 21 Aralık 1963 saldırıları ve sonrası, sayısız masum Kıbrıs Türkü’nün katledildiği, binlercesinin göçe zorlandığı, birçok Türk Köyünün yakılıp yıkıldığı ve 11 yıl süre ile Kıbrıs Türk Halkının insanlık dışı yaşama mahkûm edildiği yadsınamaz bir gerçektir. Aziz şehitleri ve onların kutsal mücadelelerini minnet ve şükranla hatırlayacağız.”