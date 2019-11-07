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Türk Birliği Dayanışma Derneği’nin düzenlediği “Dünya Türk Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı” yarın

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Türk Birliği Dayanışma Derneği’nin düzenlediği “Dünya Türk Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı” yarın yapılacak.
Türk Birliği Dayanışma Derneği’nin düzenlediği “Dünya Türk Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı” yarın

Dernek başkanı Güven Arıklı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı, saat 10.30’da Cratos Otel’de gerçekleştirecek.

Açıklamada, “Milliyetçi Demokrasi Partisi(MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvitçi, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı (YDP) Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Ersin Tatar’ın da katılacağı Dünya Türk Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı 13  ülkeden 70  katılımcı ile gerçekleşecek” denildi.

 

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