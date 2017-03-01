Türk Büyükelçi Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almanya, Die Welt'in Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasını protesto etmek için Türk Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bütün Alman hükümetinin Yücel'in mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için çalıştığını duyurdu.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bakanlık binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Almanya-Türkiye ilişkileri son dönemin en büyük sorunlarından biriyle karşı karşıya" dedi.
Gabriel, Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili 24 saatten kısa sürede yaptığı ikinci açıklamada, gazetecilerin Almanya ve Türkiye anayasaları tarafından korunduğunu ve demokratik olduğunu, insan haklarına saygı duyduğunu söyleyen hiçbir ülkenin, gazetecilerin peşine düşmek için yargıyı kullanamayacağını belirtti.
Alman Adalet Bakanı Heiko Maas da Yücel'in tutuklanmasını eleştirdi ve Almanya'yı ziyaret etmek isteyen siyasetçilerin basın özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.
Maas, Deniz Yücel'in tutuklanmasının "tamamen orantısız" bir adım olduğunu savundu; Ankara'nın temel Avrupa değerlerine bağlı kalmadığı takdirde AB'ye tam üye olma ihtimalinin imkansızlaşacağını belirtti.
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