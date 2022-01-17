Türk çayına Kıbrıs'ta büyük ilgi... KKTC 3. sırada

Türkiye’den en çok ihraç Belçika, ABD ve KKTC’ye yapıldı

Rize’den geçen yıl 32 ülkeye 9 milyon 783 bin 843 dolarlık çay ihraç edildi. En çok ihraç Belçika, ABD ve KKTC’ye yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye’den geçen yıl 5 bin 500 ton çay ihraç edilerek 19 milyon 575 bin 574 dolar gelir sağlandı.

Ülke geneli çay ihracatının miktarda yaklaşık yüzde 60’ı, değerde ise yüzde 50’si Rize merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Rize’den bu dönemde 32 ülkeye 3 bin 278 ton çay ihracatı karşılığında 9 milyon 783 bin 843 dolar kazanç elde edildi. Kentten bir önceki yıl 3 bin 64 tonluk çay ihracatından 8 milyon 876 bin 800 dolar gelir sağlanmıştı.

Böylece Rize’den geçen yıl yapılan çay ihracatı, bir önceki yıla oranla miktarda yüzde 7, değerde ise yüzde 10 arttı.

TÜRK ÇAYINA YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP ARTIŞI

Türkiye’nin en çok çay ihraç ettiği ülkeler arasında Belçika 6 milyon 620 bin 748 dolarla birinci, ABD 1 milyon 47 bin 192 dolarla ikinci, KKTC 353 bin 88 dolar çay ihracatı ile üçüncü sırada yer alıyor.

Bir önceki yıldan farklı olarak Afganistan, Hırvatistan, Litvanya ve Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu 9 ülkeye daha çay satıldı.

“BELÇİKA’YA YAPILAN İHRACATIN NEREDEYSE TAMAMI RİZE’DEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Belçika’ya yapılan ihracatın neredeyse tamamının Rize’den gerçekleştirildiğini söyledi:

“Bu çok önemli çünkü Türk çayının Avrupa Birliği ülkelerine dağıtımı Belçika üzerinden yapılıyor. Ayrıca Türkiye’nin en çok çay ihraç ettiği ikinci ülke olan ABD’ye gerçekleştirilen 2 milyon 240 bin 541 dolarlık ihracatın 1 milyon 47 bin 192 dolarlık kısmı da yine Rize ilimizde faaliyet gösteren firmalarca yapıldı.”