Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki savaş gemisi KKTC limanlarında ziyarete açılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından "TCG İmbat (P-335)" ve "TCG Bozcaada'nın (F-500)" KKTC’de liman ziyareti yapacağı duyuruldu.
Açıklamada, 19 Mayıs 2023 tarihi 10.00-17.00 saatleri arasında TCG İmbat Hücumbotu'nın Girne Turizm Limanı'nda, TCG Bozcaada Korveti'nin ise Gazimağusa Limanı'nda halkın ziyaretine açılacağı aktarıldı.
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