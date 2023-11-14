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Türk Deniz Kuvvetleri savaş gemileri limanlarımızı ziyaret edecek...

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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri, 15 Kasım dolayısıyla Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret edecek.
Türk Deniz Kuvvetleri savaş gemileri limanlarımızı ziyaret edecek...

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 15 Kasım KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Giresun Fırkateyni (F-491), TCG Burakreis Denizaltısı (S-359) ve TCG Bartın Korveti (F-504) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Yarın,  10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Giresun (F-491) Girne Yat Limanı önlerinde alargada, TCG Burakreis (S-359) Girne Limanında, TCG Bartın (F-504) ise Gazimağusa Limanında halkın ziyaretine açılacak.

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