Türk Deniz Kuvvetleri’nden Girit’in güneyinde üç yeni Navtex

Türk Deniz Kuvvetleri Girit’in güneyinde üç sahada Navtex ilan etti.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, dün ve bugün eğitim sahası için Girit’in güneyinde üç sahada Navtex ilan etti.

Üç sahada askeri eğitim yapılacağı belirtilerek, bu alanların tatbikat için kapatıldığı vurgulandı.

Sahalara verilen kodlar, TSK’nın parolasından esinlendi. Birinci sahaya “ETKİN”, ikinci sahaya “CAYDIRICI” ve üçüncü sahaya “SAYGIN” isimleri verildi. Tatbikat alanı olarak Girit’in güneyi ile Libya açıkları belirlendi. Yunanistan, Girit’in doğusunda yer alan Kerpe Adası güneyinde, 24 Haziran’da yaptığı tatbikatta, denizaltı torpido atışlarıyla, hizmet dışına alınmış bir gemiyi batırmıştı.

Öte yandan Türkiye’den Libya’ya giden kargo gemileri, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan ve Fransa tarafından iki kez durdurulmak istenmişti. Bu gelişmelerin ardından TSK’nın Girit güneyinde mesajlı Navtex ilan etmesi dikkati çekti.

Türk Deniz Kuvvetleri, 29-30 Mayıs tarihlerinde de eğitim sahası için Yunanistan açıklarındaki dört sahada Navtex ilan ederek tatbikat duyurusu yapmış, her bir saha için verilen kodlar, “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” şeklinde oluşmuştu.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.