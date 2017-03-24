 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.964
  • Altın 144,894
  • Dolar 3,6235
  • Euro 3,9122
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Türk derbisinde Fenerbahçe'yi yenen Anadolu Efes de play-off'u garantiledi

» »
Türk derbisinde Fenerbahçe'yi yenen Anadolu Efes de play-off'u garantiledi
Son 8'e kalmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe ise 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Anadolu Efes, sahasında Fenerbahçe'yi 80-77 yendi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 16. galibiyetini elde ederek, Fenerbahçe'nin ardından play-off turuna kalmayı garantileyen ikinci Türk ekibi oldu. Son 8'e kalmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe ise 11. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Eurosport'ta yer alan habere göre, karşılaşmaya Cedi Osman'ın sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, Brown'un 4. dakikada üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle farkı 8 sayıya yükseltti: 10-2. Melih Mahmutoğlu'nun skorer oyunuyla toparlanan Fenerbahçe, 8. dakikada Vesely'nin smacıyla farkı 1 sayıya indirdi: 12-11. Periyot sonunda Dunston, Doğuş Balbay ve Heurtel'den skor katkısı alan lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 21-14 üstün geçti.

Müsabakanın ikinci periyoduna Kirk'ün sayılarıyla giren ev sahibi ekip, Heurtel'in 12. dakikada hızlı hücumdan kaydettiği isabetle farkı çift hanelere taşıdı: 26-16. Savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, rakibin top kayıplarını Kalinic ve Ali Muhammed ile değerlendirerek 15. dakikada farkı 5 sayıya (28-23) indirdi. Paul önderliğinde art arda sayılar üreterek farkı yeniden açan ev sahibi ekip, soyunma odasına 44-35 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına boyalı alanı iyi kullanarak başlayan Anadolu Efes, Dunston-Brown ikilisiyle etkili oldu. Doğuş Balbay'ın 25. dakikadaki basketleriyle farkı 17 sayıya (55-38) kadar yükselten lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 11 sayı farkla (65-54) galip durumda girdi.

Mücadelenin son periyoduna Kalinic ve Bogdanovic'in sayılarıyla başlayan sarı-lacivertliler, 32. dakikada farkı yeniden tek hanelere çekti: 67-59. Taraftarının da desteğiyle oyunda kontrolü eline alan sarı-lacivertliler, serbest atış çizgisinden üst üste bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı 4 sayıya kadar indirdi: 67-63. Paul ve Granger'ın sayılarıyla toparlanan Anadolu Efes, son 5 dakikaya 71-63 üstün girdi. Son bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, bitime 37 saniye kala Ali Muhammed ile dış atış isabeti sağlayan Fenerbahçe, farkı 2 sayıya (78-76) düşürdü. Fenerbahçe, Anadolu Efes'in mola dönüşünde Granger ile yaptığı top kaybını Bogdanovic ile skora dönüştüremeyince, Honeycutt ile çizgiden 2 sayı daha üreten ev sahibi takım son 15 saniyede farkı 4 sayıya yükseltti: 80-76. Anadolu Efes, Paul ile serbest atışlardan yararlanamayınca, son hücum fırsatı yakalayan Fenerbahçe, bu şansı Ali Muhammed ile skora yansıtamadı ve lacivert-beyazlılar sahadan 80-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla 19 sayı üreten Ali Muhammed olurken, Bogdanovic 16 sayıyla takımına katkı sağladı. Anadolu Efes'te ise Dunston'ın 14, Granger'ın 13, Paul ile Brown'un 10'ar sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Anadolu Efes: 80 - Fenerbahçe: 77 

Salon: Abdi İpekçi 
Hakemler: Spiros Gkontas (Yunanistan), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail) 
Anadolu Efes: Granger 13, Doğuş Balbay 8, Cedi Osman 5, Brown 10, Dunston 14, Heurtel 4, Kirk 5, Paul 10, Honeycutt 9, Thomas 2 
Fenerbahçe: Ali Muhammed 19, Melih Mahmutoğlu 10, Kalinic 12, Vesely 7, Udoh 8, Berk Uğurlu, Nunnally 5, Antic, Bogdanovic 16 
1. Periyot: 21-14 
Devre: 44-35 
3. Periyot: 65-54 
Beş faulle çıkan: 34.22 Nunnally (Fenerbahçe)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Galatasaray Odeabank, UNICS Kazan'ı 75-67 mağlup etti23 Mart 2017 Perşembe 09:34
  • Anadolu Efes adım adım play-off'a22 Mart 2017 Çarşamba 09:29
  • Fenerbahçe son saniyede yıkıldı22 Mart 2017 Çarşamba 09:26
  • Banvit işini Almanya'ya bıraktı22 Mart 2017 Çarşamba 09:20
  • YDÜ EuroCup finalinin kapısını araladı!22 Mart 2017 Çarşamba 08:30
  • Beşiktaş 3 yıl sonra kazandı21 Mart 2017 Salı 15:22
  • Warriors'tan üst üste 4. galibiyet21 Mart 2017 Salı 11:06
  • Olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisinin kazananı kartal!21 Mart 2017 Salı 08:46
  • Girne'den son dakika mağlubiyeti...21 Mart 2017 Salı 08:26
  • Fenerbahçe play-off için sahaya çıkacak20 Mart 2017 Pazartesi 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti