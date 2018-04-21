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Türk Dışişleri'nden ABD'ye "art niyet" suçlaması

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Türk Dışişleri'nden ABD'ye "art niyet" suçlaması
Türk Dışişleri'nden ABD'ye "art niyet" suçlaması

Türk Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran’da düzenlenecek erken seçimle ilgili endişelerini dile getiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne tepki gösterdi. Yapılan açıklamada ABD’nin yaklaşımı "art niyetli" olarak tanımlandı.

Türkiye'de seçimlerin olağanüstü hâl koşullarında "özgür, adil ve şeffaf bir biçimde yapabileceği konusunda endişeleri olduğunu" açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e Ankara'dan bir yanıt daha geldi.

ABD'ye "kendi işine bakmasını" söyleyen Başbakan Binali Yıldırım'ın ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da yazılı bir açıklamayla Nauert'e cevap verdi.

Açıklamada, "Türkiye’de yapılan tüm seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Olağanüstü hal koşullarında 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa referandumu bunun son ispatıdır. Bu gerçeği gözardı ederek, olağanüstü hal uygulamasının seçimleri demokratik standartların gerisine düşüreceğini iddia etmek art niyetli bir yaklaşımdır" denildi.

"Olağanüstü hal sadece ülkemizin birliğine, devletimizin bekasına kasteden teröristlerin faaliyetlerini hedef almaktadır. Ülkemizde teröristlerden başka hiç kimsenin temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması sözkonusu değildir" ifadesi kullanılan açıklamada, birçok ülkede olağanüstü hâl uygulaması sırasında seçim düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Bunun son örneklerinden biri, 2017 yılında Fransa’da yapılan seçimlerdir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü benimsediğini iddia eden bazı devletlerin, ülkemiz sözkonusu olduğunda bu tür peşin hükümlü yorumları, Türkiye’ye yönelik çifte standartlı anlayışın bir diğer örneğidir. Dahası henüz gerçekleşmemiş seçimler hakkında önceden açıklama yapmak millet iradesine müdahale anlamına gelmektedir ve kabul edilemez."

Nauert ne demişti?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Olağanüstü hâl sırasında seçimlerin Türk hukuku ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle tutarlı bir şekilde, bütünüyle özgür, adil ve şeffaf bir biçimde yapılması zor olacaktır. Yani bunun farkındayız. Bunu çok yakından izliyoruz" demişti.

Türkiye'nin yaklaşık iki yıldır OHAL altında olduğunu belirten Nauert, "bu tip bir olağanüstü hâl sırasında seçimlerin söz konusu şekilde yapılabileceğinden endişe duyduklarını" söylemişti.

Nauert'in yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Başbakan Yıldırım ise, "Önce onlar kendi işlerine baksın. Bir buçuk sene geçti seçimlerden. Hâlâ seçimlerde hile yapıldı tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler. Ne kadar şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler. Tavsiyem bu" demişti.

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