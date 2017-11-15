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Türk Dışişleri'nden gizli anlaşmaya tepki

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Türk Dışişleri'nden gizli anlaşmaya tepki
Türk Dışişleri, Suriye Demokratik Güçleri ile IŞİD arasında 4 bin civarında IŞİD militanının Rakka'yı terk etmesi amacıyla yapılan gizli anlaşmayı "vahim ve ibret verici" olarak tanımladı.

Türkiye, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) binlerce IŞİD militanının Rakka'yı terk etmesi için yaptığı gizli anlaşmayı kınadı.

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü konuyla ilgili yayınlanan açıklamada, "Rakka'nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken" yapılan anlaşmanın "son derece vahim ve ibret verici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı ve uluslararası IŞİD'le mücadele koalisyonu sözcüleri tarafından yapılan açıklamalarda "anlaşmanın varlığının inkar edilmemesi ve tersine anlaşmaya 'saygı duyulduğunun' görülmesinden de esef duyulduğu" kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Her vesileyle vurguladığımız gibi, PYD/YPG'nin Suriye'deki amacı DEAŞ'e karşı mücadele etmek değil, sahada gayrimeşru oldubittiler yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmektir" ifadelerine de yer verdi.

Pazar günü BBC tarafından yayınlanan raporda, 4 bin civarında IŞİD militanının ABD destekli SDG ile varılan anlaşma çerçevesinde Rakka'yı terk ettiği vurgulanmıştı.

Ekim ayında IŞİD'in püskürtülmesiyle Rakka SDG'nin eline geçmişti. Suriye ordusu da geçen hafta IŞİD'in elindeki son kasaba olan Albu Kamal'da kontrolün sağlanması ve bölgedeki üç yıllık IŞİD egemenliğinin sonlandırılmasıyla birlikte IŞİD'e karşı zafer ilan etmişti.

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