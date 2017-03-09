Türk doktorlar yaptı: Kök hücreden çene kemiği nakli

Tümör nedeniyle çene kemiğini kaybeden ve geçirdiği ameliyatlara rağmen sonuç alamayan 17 yaşındaki Neslihan Karakaşlılar, Türk doktorların 7 yıllık çalışması ile adeta yeniden doğdu.

Kadavradan alınan kemik, kök hücrelerle canlandırılarak Neslihan Karakaşlılar’ın çene kemiğine nakledildi. Çalışma çeşitli nedenlerle kemik kaybına uğramış milyonlarca hastaya da umut oldu.

Bursa’da yaşayan ve 2005 yılında geçirdiği kaba kulak hastalığı sonrasında çene kısmında teşhis edilen tümör sonrasında hayatı kabusa dönen Neslihan Karakaşlılar, defalarca bıçak altına yattı. Önce alt çene kemiğinin 17 cm’lik kısmını kaybetti, ardından leğen kemiğinden alınan parça ile kemik nakli yapıldı ancak enfeksiyon kaptı. Tam umudunu kaybettiği anda “biyokemik” projesi genç kızın yüzünü güldürdü.

Türk doktorların çalışmaları sonucu hayata yeniden tutunan genç kız, düzenlenen basın toplantısıyla yaşadığı süreci anlattı.

Sağlığına kavuştuktan sonra geleceğe umutla baktığını belirten Karakaşlılar, “Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

"GELECEK İÇİN İLHAM KAYNAĞI"

Operasyonu gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın, daha önce hayvanlar üzerinde denenen çalışmanın dünyada başka örneğinin olmadığını söyledi. Özellikle doku mühendisliğinin gelecekte birçok tedaviye alternatif sunacağını aktaran Karaaltın, “Hayatlarını kaybeden insanların organlarını bağışladığını ve bir de dokularını bağışladıklarını düşünün. Doku bankası gibi ihtiyaç halinde istediğinizde bunu tekrar canlandırmak için hastanın kendi kök hücrelerini kullanarak tekrar canlı hale gelen doku elde ediyorsunuz. Bu karaciğer, kalp, göz de olabilir. Bu gelecek için temeller atılmalı, Neslihan da o ilhamın başlangıcı” diye konuştu. "7 YIL UĞRAŞTIK, 5 YILDA BAŞARI SAĞLADIK"

Prof. Karaaltın, operasyon hakkında ise şu bilgileri verdi: “Dünyada bu örnek çene kemiği açısından ilk. 7 yıl uğraştık ve 5 yılda da başarıyı elde ettik. Toplam 12 ameliyat geçirdi Neslihan Karakaşlılar. Şimdi burada hastalıklı bir kemik vardı. Tedavi etmek için de neredeyse çenenin yarısını aldık. O süre içerisinde de leğen kemiğinden aldık fakat başarısızlıkla sonuçlandı. Sonra bir fikir ilham kaynağı oldu. Neslihan’ın başka bir yerinden kemik almadan, kadavradan alınan kemik kök hücreyle canlandırıldı.”

"CANLI KEMİK NAKLİ HENÜZ UYGULANMIYOR"

Prof. Dr. Ercüment Ovalı da kemik kayıplarının önemli bir sorun olduğunu, canlı kemik naklinin henüz uygulanmadığını belirterek, “Canlı kemik nakli yapılmıyor ancak biz, doku mühendisliği ile hastanın sorununa çözüm üretmek istedik. Laboratuvar sürecinde kemiğin üzerinde değişik kanallar, yapay damar kanalları açarak hastadan alınan kök hücreleri kemiğin içine yerleştirerek canlanmasını sağlamak istedik. Elde edilen pıhtı kaynağını kemiğin içine yerleştirerek ilk insan uygulamasına başladık” dedi.